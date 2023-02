Netflix va produire une série israélienne qui sera diffusée cet été

La série a été tournée en Israël, en Pologne et en Géorgie

Les stars de la télévision israélienne Hanan Savyon et Guy Amir seront à l'affiche d'une nouvelle série, "In Fire and Water", qui sera diffusée en exclusivité sur Netflix cet été, a annoncé dimanche le géant du streaming. Il s'agit de la première série israélienne dans laquelle Netflix investit depuis sa création.

La série a été tournée en Israël, en Pologne et en Géorgie et a été produite par Eder Shafran, Roni Abramovski, Moshe Adri et Dana Stern. À ce stade, les détails de l'intrigue sont encore tenus secrets.

Savyon et Amir ont connu un grand succès avec leurs créations israéliennes telles que "Maktub" ou encore "Asfor". "In Fire and Water" sera la deuxième production israélienne sur Netflix, après "Hit and Run" de Lior Raz et Avi Issacharoff, créateurs de "Fauda", qui a été annulée après une saison.