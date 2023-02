Six mois après son agression, Salman Rushdie publie un nouveau roman

"Victory City" sortira mardi aux États-Unis, jeudi au Royaume-Uni et en septembre en France

L'écrivain américano-britannique d’origine indienne Salman Rushdie, sort un nouveau roman intitulé Victory City, six mois après s’être fait poignarder aux États-Unis. Le livre raconte le "récit épique d'une femme" au 14e siècle dans ce qui forme aujourd'hui une partie de l'Inde, qui va créer la ville de Bisnaga, littéralement Victory City, selon l'éditeur. Le roman, achevé avant son agression, est l’un des plus attendus de l’année.

Salman Rushdie ne fera aucune promotion de son 15e roman, sa santé étant encore fragile, même si sa guérison progresse", a signalé son agent. Le 12 août dernier, Hadi Matar, un Américain d'origine libanaise de 24 ans, avait attaqué l’écrivain avec un couteau, juste avant qu’il ne s’exprime lors d’une conférence dans l’État de New York. Cette attaque qui avait failli lui coûter la vie, lui a fait perdre la vue d’un œil et l’usage d’une main. La tentative d’assassinat avait choqué le monde occidental mais avait été saluée par de nombreux extrémistes islamistes, notamment en Iran et au Pakistan.

En décembre dernier Salman Rushdie a recommencé à parler en public par le biais de Twitter, la plupart de ses interventions ayant pour sujet les critiques de son nouveau roman publiées dans publiées dans les médias.

Salman Rushdie est devenu célèbre en 1981 avec Les Enfants de minuit qui lui avait fait remporter le Booker Prize au Royaume-Uni. Il est ensuite devenu connu hors des cercles littéraires en 1988, après la publication des Versets Sataniques, qui lui avait valu une fatwa du chef spirituel iranien l'ayatollah Rouhollah Khomeini.

Victory City sortira mardi aux États-Unis, jeudi au Royaume-Uni et en septembre en France a indiqué sa maison d'édition française Actes Sud.