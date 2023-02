Le DJ Idris Elba au festival Elrow XXL de Dubaï le 17 février

Idris Elba se produit régulièrement dans les plus grandes salles de concert du monde

La star hollywoodienne Idris Elba, connu pour son interprétation du baron de la drogue et homme d'affaires Stringer Bell dans la série américaine de HBO The Wire (2002-2004) et de l'inspecteur John Luther dans Luther (2010-2019), sera la tête d'affiche de l'édition du festival mondial de musique techno et house Elrow XXL à Dubaï le 17 février.

Idris Elba a remporté de nombreux prix pour sa performance dans Luther, notamment le Golden Globes du Meilleur Acteur dans une série ou encore le Sag Awards du Meilleur Acteur dans une série. Il s'est fait connaître du grand public en tenant des seconds rôles dans plusieurs blockbusters dont Prometheus (2012), Pacific Rim (2013) et Gunman (2015).

Idris Elba, qui est également un DJ populaire se produit régulièrement dans les plus grandes salles de concert du monde.

Elrow XXL se tiendra au D3 - Dubai Design District - qui peut accueillir plus de 10 000 personnes. Elba participe chaque année aux plus grands événements musicaux du monde, notamment à Coachella, au Sound in à Los Angeles et à Output à New York, ainsi que sur des scènes britanniques comme Ministry of Sound, Creamfields et Glastonbury,aisni qu'à Ibiza en collaboration avec David Guetta.

De nombreux Dj et artistes se produiront au festival dont Armand Van Helden, Sam Devine, Sonny Fodera, Alisha, Arielle Free, R3WIRE, Wade et Chelina Manuhutu.