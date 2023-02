Barbra Streisand publiera ses mémoires en novembre 2023

L'interprète aux plus de 150 millions d'albums vendus n'a jamais caché son affection pour l'Etat hébreu

La star planétaire Barbra Streisand s'apprête à publier ses mémoires cet automne, a annoncé son éditeur. "My Name Is Barbra", qui sera publié par la maison d'édition Century de Penguin Random House UK le 7 novembre 2023, explorera les six décennies de carrière de la star de 80 ans.

De nombreux livres ont été écrits sur la vie de la célèbre actrice et chanteuse, mais ce sera la première fois que Streisand racontera son histoire avec ses propres mots. De Broadway au grand écran, elle a vendu plus de 150 millions de disques dans le monde et elle est aussi l'une des rares artistes à avoir atteint le statut EGOT (Emmy, Grammy, Oscar et Tony).

Dans ses mémoires, Streisand racontera sa vie, depuis son enfance à New York jusqu'aux débuts de sa carrière et aux années qui ont suivi. Elle s'est révélée dans la version musicale et cinématographique de Funny Girl et a poursuivi une carrière illustre dans le monde du spectacle.

La chanteuse américaine Barbra Streisand

Au fil des ans, Barbara Streisand a reçu deux Oscars, l'un pour la meilleure actrice pour son rôle dans Funny Girl en 1968 et l'autre pour la meilleure chanson originale dans le film A Star Is Born en 1976. Elle a également remporté de nombreux Emmys, Grammys, Golden Globes et un Tony au cours de sa vie.

"Barbra Streisand est l'artiste et l'icône ultime, sans égal dans sa maîtrise de multiples domaines, de la musique au cinéma, du théâtre à la philanthropie [...] Ces mémoires, qui constituent l'une des plus belles histoires de la vie créative jamais racontées, révèlent une voix aussi sincère, divertissante et spectaculaire que ses plus grandes performances. Nous sommes ravis et honorés de publier les mémoires de Streisand et savons qu'il s'agira d'un événement marquant, plein de joie et de créativité, qui éblouira et ravira les lecteurs et les critiques", a déclaré Ben Brusey, directeur des éditions Century.

L'interprète de "Woman in love" n'a jamais caché son affection pour l'Etat hébreu, elle s'était rendue dans le pays en 2013 pour les 90 ans de Shimon Peres et donner des concerts. Elle avait également reçu un doctorat honoris causa de l’Université hébraïque de Jérusalem.