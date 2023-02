"Kafka est non seulement drôle mais il offre des perspectives de vie à tout un chacun"

Culture, l'émission de Valérie Abécassis, consacre un dossier cette semaine à Franz Kafka, célébré mais aussi revisité l’aune du centenaire de sa mort. Pour preuve, le film Le procès d'Orson Welles, inspiré de l'œuvre éponyme de l'auteur, qui ressort sur les écrans le 8 février en version restaurée, ou bien cette nouvelle traduction de son œuvre publiée il y a peu aux éditions de La Pléiade. Quant au roman de Laurent Seksik, Franz Kafka ne veut pas mourir, il montre l’auteur juif sous un jour entièrement neuf.

"La littérature est venue à Kafka comme pour tous les écrivains, c'est-à-dire comme une grâce et une malédiction", analyse Laurent Seksik, invité du magazine Culture. A ses yeux, Kafka incarne "l'intelligence absolue". Pour raconter "l'autre" Kafka et explorer de manière inédite son œuvre et sa vie, celui qui a aussi écrit Derniers jours de Stefan Zweig et Le cas Eduard Einstein se penche sur les dernières années de l’auteur, après ce fameux 10 août 1917, lorsqu'il se met à cracher du sang et que sa vie bascule. Diagnostiqué avec la tuberculose à l’âge de 34 ans, il passera dès lors le plus clair de son temps dans des sanatoriums.

"Il s’est servi de sa maladie comme une forme de rédemption", affirme Laurent Seksik, dont le roman met en scène les trois personnes les plus proches de Kafka à ce moment de sa vie : Robert Klopstock, son ami étudiant en médecine, Dora Diamant, sa dernière compagne, et Ottla, sa sœur chérie, qui finira déportée en 1943.

"Cela faisait dix ans que j'essayais d'écrire sur Kafka", relate Laurent Seksik, qui à l’âge de 28 ans déjà, avait dédié sa thèse de médecine sur les cancers bronchiques à l’auteur austro-hongrois. "C'est un tel univers qu'il donne l'impression qu'on peut s'y perdre. Mais au bout, il y a beaucoup de lumière. Kafka est non seulement drôle mais il offre des perspectives de vie à tout un chacun. J'ai découvert un nouveau Kafka en écrivant le roman, à travers les yeux de ces trois personnages."

Ce sont les derniers mots de Kafka sur son lit de mort adressés à Robert Kopstock qui ont inspiré son roman à Laurent Seksik. Au moment où son ami – qui a arrêté ses études de médecine pour tenter de le sauver - lui administre une dose de morphine dont on sait qu’elle lui sera fatale, l’écrivain lui dit : "Robert, tuez-moi sinon vous êtes un assassin".

Franz Kafka est né en 1883 dans une famille juive sortie du ghetto et qui a accédé à une certaine aisance financière après la libéralisation économique. Son père, aimant mais tyrannique, va tout à fois soutenir ses enfants et les écraser. C'est du moins comme ça que le vivra Franz Kafka, un ressenti qui lui inspirera La lettre au père, chef d'œuvre de compassion, d'amour et de haine" Il aura en quelque sorte la même relation avec la religion, mêlée d'intérêt et de distance, du mois durant la première période de sa vie. Sa bar mitzva à 13 ans sera la seule manifestation, ou presque, de son éducation juive. "Franz Kafka est quelqu'un d'aujourd'hui" dit Frank Seksik. "Il est comme tous ces enfants juifs de diaspora auxquels on transmet une coquille vide". "Mon père m’a inculqué un fantôme du judaïsme", écrira Kafka lui-même dans Lettre au père.

Florence Bancaud, professeure agrégée d'allemand, spécialiste de Kafka, relève cependant que l’auteur a commencé à s’intéresser au judaïsme à travers sa rencontre avec une troupe d’acteurs yiddish venus d’Europe de l’Est pour se produire à Prague en 1911. Il se prend alors d’une véritable passion pour la langue, la musique et la culture yiddish. Bercé par les histoires de vie du directeur de la troupe, Kafka va également apprendre l’hébreu en 1917 et approfondir sa connaissance du judaïsme. C’est à ce moment qu’il rencontre Dora Diamant, seule femme avec laquelle il ait jamais vécu. Tous deux nourriront notamment le rêve d’ouvrir un restaurant à Jérusalem. Issue d’une famille juive orthodoxe de Pologne dont elle s’était affranchie, Dora Diamant finira dans les chambres à gaz après avoir volontairement accompagné un groupe d’enfants polonais à Auschwitz.

Auto-dérision permanente, sentiments de culpabilité et de devoir, mais aussi l’amour derrière la haine : autant d’aspects de l’œuvre de Kafka qui la rendent typiquement juive, aux yeux de Laurent Seksik et Florence Blancaud. Celle-ci confirme également le renouveau du regard sur l'œuvre de l'auteur.

"On est habitués à percevoir l'univers de Kafka comme un monde absurde, sans issue, où l'individu n'a pas vraiment de place et dans lequel il évolue comme une sorte de pion. Mais on voit que la lecture de Kafka est renouvelée à la faveur de nouvelles interprétations. Breton en parlait déjà comme d'un écrivain proche du surréalisme et maître de l'humour noir. Cette idée d'un Kafka plein d'humour s'ancre depuis les années 80-90 grâce à de nouvelles traductions et avec la publication de l'édition dans l'ordre des manuscrits, qui laisse apparaître les évolutions dans l'écriture et l'état d'esprit de l'écrivain", dit-elle. Le renouveau de la traduction française de Kafka par Jean-Pierre Lefebvre aux éditions de La Pléiade en 2018 a aussi contribué significativement à percer l’auteur sous un nouveau jour.

Alors que l'œuvre de Kafka confirme son statut de monument de la littérature incontournable, on ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour Max Brod, grand ami et biographe de l'auteur, qui s'était refusé à brûler ses écrits comme celui-ci l'avait instamment réclamé dans son testament...