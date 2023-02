Un Israélien nommé directeur musical de l'Orchestre philharmonique de Munich

Shani, 34 ans, prendra ce poste à la tête de l'un des meilleurs et des plus importants orchestres du monde

Lahav Shani, diplômé de l'École de musique Buchman-Mehta de l’Université de Tel-Aviv et directeur musical de l'Orchestre philharmonique d'Israël depuis 2020, a été nommé chef d'orchestre principal de l'Orchestre philharmonique de Munich pour la saison 2026/27, poste qu’il occupera tout en continuant d'assumer ses fonctions en Israël, a rapporté mercredi le site de l'Université de Tel-Aviv.

"Des bruits ont récemment couru, selon lesquels l'Orchestre philharmonique de Munich m'a proposé d'être son prochain directeur musical. Je tiens à vous confirmer que c’est exact", a-t-il écrit dans un message aux membres de l’Orchestre philharmonique d’Israël. L’Orchestre philharmonique de Munich a officiellement annoncé sa nomination mercredi 1er février.

Au piano depuis l'âge de six ans

"Il est important pour moi de souligner que je continuerai d’assumer mon rôle à l'Orchestre philharmonique d'Israël, et que cette nomination ne nuira en aucune façon à nos relations. L'Orchestre philharmonique de Munich est conscient et heureux du fait que je dirigerai les deux orchestres à en même temps, et a déjà évoqué plusieurs idées de collaborations dans un futur proche. Je serais ravi de vous en dire plus à ce sujet quand nous nous verrons en Israël".

Shani, 34 ans, prendra ce poste à la tête de l'un des meilleurs et des plus importants orchestres du monde, après avoir terminé son contrat de directeur musical de l'Orchestre philharmonique de Rotterdam, poste qu’il occupe depuis 2018, et où il s'est révélé être un excellent directeur musical, avec une interprétation rafraîchissante et une présence qui attire un public jeune. Il se joindra à une magnifique galerie de chefs d'orchestre qui ont occupé ce poste avant lui, entre autres Sergiu Celibidache, James Levine, Christian Thielemann, et Lorin Maazel.

Fils du chef d'orchestre Michael Shani, Lahav Shani a commencé ses études de piano à l'âge de six ans au Conservatoire de Givatayim. Il a fait ses études secondaires au Lycée artistique Thelma Yellin et ses études de piano universitaires à l’Ecole de musique Buchman-Mehta de l’Université de Tel-Aviv, avec le Prof. Arye Vardi. Il a ensuite complété son cursus à l'Académie de musique Hans Eisler de Berlin, où il a été l’élève des Prof. Christian Ewald et Fabio Bidini, avec Daniel Barenboim pour mentor.

Yoel Levi Lahav Shani

En 2013, il remporte le Concours international de direction Gustav Mahler de Bamberg. Depuis, il a dirigé de nombreux orchestres en Europe et dans le monde, comme chef d’orchestre invité, notamment l’Orchestre de Philadelphie, l’orchestre Philarmonia de Londres, les orchestres philarmoniques de Stockholm, Séoul, Radio France et bien d’autres.

En 2020, il est nommé à la tête de l'Orchestre philharmonique d'Israël, après y avoir collaboré depuis l’âge de 16 ans, d’abord comme contrebassiste, puis pianiste soliste et enfin chef d’orchestre assistant, remplaçant Zubin Mehta parti à la retraite après avoir occupé ce poste depuis 1969.

L'Orchestre philharmonique de Munich a été fondé en 1893 et ​​est l'un des trois grands orchestres de la ville de Munich, avec l'Orchestre symphonique de Radiodiffusion bavaroise et l'Orchestre de l'Opéra d'État de Bavière, et est certainement le plus important d'entre eux. Gustav Mahler a même composé et exécuté pour la première fois deux de ses grandes symphonies en dirigeant cet orchestre.