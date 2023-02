Une Iranienne et un Israélien réalisent ensemble un long-métrage

Guy Nattiv et Zar Amir Ebrahimi travaillent sur "Untitled Judo", un thriller politique qui dénonce les violations des droits de l'homme en Iran

Le premier long métrage co-réalisé par une Iranienne et un Israélien va bénéficier d'une sortie internationale grâce à son acquisition par une société cinématographique basée à Londres. Le film, intitulé, "Untitled Judo", est un thriller politique sur une judoka iranienne et son entraineur qui doivent prendre des décisions qui vont bouleverser leur vie pendant les championnats du monde de judo.

Il a été co-réalisé par le réalisateur israélien Guy Nattiv, Oscar du meilleur court-métrage avec Skin en 2018, et l'actrice iranienne Zar Amir Ebrahimi, Prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 2022 pour son rôle dans le film Les Nuits de Mashhad. Le film est par ailleurs co-écrit par la réalisatrice et scénariste iranienne Elham Erfani.

Les droits mondiaux de "Untitled Judo" ont été acquis par la société WestEnd Films, ce qui garantit que le film, qui est actuellement en post-production, sera distribué dans le monde entier.

Le film, premier du genre co-réalisé par une cinéaste iranienne et un cinéaste israélien "à un moment où le gouvernement iranien criminalise tout contact avec les Israéliens, et où la violence d'État contre les femmes est amplifiée", est une collaboration qui "en soi est un extraordinaire acte de défi."

LOIC VENANCE / AFP Le réalisateur israélien Guy Nattiv au Festival du film américain de Deauville, le 8 septembre 2019

Avec Arienne Mandi et Zar Amir Ebrahimi dans les rôles principaux, aux côtés de Jaime Ray Newman, Nadine Marshall et Mehdi Bajestani, le film a pour thème central les violations des droits de l'homme et l'extrémisme du régime iranien. n"Untitled Judo est plus qu'un film pour nous tous. C'est une déclaration créative au monde, alors que des milliers d'Iraniens innocents paient de leur vie la liberté", a affirmé le co-réalisateur Guy Nattiv, qui est aussi co-scénariste.