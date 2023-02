La série israélienne "Téhéran" renouvelée pour une troisième saison

L'acteur britannique Hugh Laurie, connu pour la série "Docteur House", rejoint le casting

Apple TV+ a annoncé mercredi le renouvelement pour une troisième saison de la série israélienne "Téhéran", qui verra l'acteur britannique Hugh Laurie rejoindre le casting dans le rôle d'Eric Peterson, un inspecteur sud-africain de l'agence internationale de l'énergie nucléaire.

"Téhéran" suit Tamar (Niv Sultan), une agente du Mossad qui s'infiltre à Téhéran sous une fausse identité. Après s'être rebellée à la fin de la saison 2 et avoir perdu ses plus proches alliés, Tamar doit trouver un moyen de se réinventer et de regagner le soutien du Mossad si elle veut survivre. Shaun Toub et Shila Ommi reviennent pour jouer Faraz et Nahid, tandis que Sasson Gabai, Bahar Pars et Phoenix Raei rejoindront également la série.

KEVIN WINTER (GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP) L'acteur Hugh Laurie à Beverly Hills le 8 janvier 2017

Hugh Laurie est notamment connu pour avoir joué le rôle du docteur Gregory House dans la série "Docteur House" pendant huit saisons. Il a également joué dans "The Night Manager", "Veep" ou encore le film Stuart Little. La série créée par Moshe Zonder, Dana Eden et Maor Kohn, et réalisée par Daniel Syrkin a débuté en 2020, tandis que la saison 2 est sortie en 2022.

"Téhéran est une course à sensations fortes non-stop qui a accroché les fans du monde entier ", a déclaré Morgan Wandell, responsable des programmes internationaux pour Apple TV+. "Comme les téléspectateurs du monde entier, nous avons hâte de découvrir une autre saison palpitante de Dana, Shula, Danny, Tony et le reste de l'équipe créative. Nous sommes ravis que le brillant Hugh Laurie se joigne à Niv et au casting incroyablement talentueux dans une nouvelle intrigue qui aura tout pour une saison inoubliable."