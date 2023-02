Netflix annonce la fin des comptes partagés "ces prochaines semaines"

Netflix estime que 100 millions de personnes dans le monde utilisent un compte partagé

Netflix a présenté mercredi ses plans pour lutter contre le partage de mots de passe pour sa plateforme de streaming, y compris la mise en place d'un emplacement principal et un paiement pour un membre supplémentaire. Le géant du streaming vidéo, qui a estimé que 100 millions de personnes dans le monde utilisent un compte partagé, a déclaré que les membres peuvent désormais gérer facilement qui a accès à leur compte, transférer leur profil vers un nouveau compte et continuer à regarder facilement Netflix sur leurs appareils personnels ou se connecter à un nouvel écran.

"Au cours de l'année dernière, nous avons exploré différentes approches pour résoudre ce problème en Amérique latine, et nous sommes maintenant prêts à les déployer plus largement dans les prochains mois, en commençant par le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et l'Espagne", a déclaré la société dans un post sur un blog.

AFP / Olivier DOULIERY Un ordinateur et un téléphone affichent Netflix

Les membres standard ou premium de Netflix dans de nombreux pays peuvent ajouter un sous-compte supplémentaire pour un maximum de deux personnes pour un supplément de 7,99 dollars canadiens par mois et par personne au Canada, 7,99 dollars néo-zélandais en Nouvelle-Zélande, 3,99 euros au Portugal et 5,99 euros en Espagne, a indiqué la société.

L'entreprise a perdu des abonnés au cours du premier semestre 2022 en raison de la forte concurrence de ses rivaux, ce qui l'a incitée à se pencher plus sérieusement sur le partage de mots de passe et à lancer un plan financé par la publicité.