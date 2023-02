L’écrivain israélien Dror Mishani publie son quatrième polar

C'est le troisième volet des aventures de son enquêteur fétiche, le commissaire Avraham Avraham

Le romancier israélien Dror Mishani, ancien journaliste et éditeur, professeur de littérature à l’université de Tel Aviv, vient de publier son quatrième roman, le troisième volet des aventures de son enquêteur fétiche, le commissaire Avraham Avraham. Un simple enquêteur, se déroule comme tous ses autres livres dans la région de Tel Aviv.

Avraham Avraham, commissaire à Holon, au sud de Tel Aviv, aimerait changer d’affectation afin d’intégrer un service plus prestigieux, lassé par la petite délinquance dont il s’occupe quotidiennement. En attendant qu’un poste se libère, il va mener une enquête sur la disparition d’un touriste suisse, dont le cadavre sera retrouvé en mer. L’homme possède deux passeports, deux noms, et sa fille affirme qu’il est un agent du Mossad. Cette affaire lui fera négliger la deuxième enquête sur l’abandon dans un sac d’un nourrisson près d’un hôpital. Les deux affaires vont finir par se croiser et influencer le commissaire sur la manière d’appréhender les deux enquêtes.

Ce nouveau polar de Dror Mishani, à l’instar des précédents, tisse petit à petit, une intrigue captivante, avec des personnages ordinaires dans des environnements banaux. Pas de scènes ultra-violentes, ni de super-héros ou de commissaire surdoué, ni même de criminel d’une cruauté sans pareille dans l’œuvre de l’Israélien.

Seulement un policier qui a dépassé la quarantaine, avec un peu d’embonpoint, légèrement torturé, un peu peureux aussi, et qui s’ennuie dans son commissariat de banlieue depuis de trop nombreuses années. Dans ce nouveau polar, Dror Mishani affiche une nouvelle fois toute la finesse de son écriture.