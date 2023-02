Cette Française veut promouvoir les artisans fromagers alors que les Israéliens mangent 15 kilos de fromages par an, surtout des produits industriels

Les Israéliens, bientôt de fins connaisseurs de fromage artisanaux ? Noémie Richard, maître fromager qui a fait son alyah il y a un an et demi, est l'origine de cette révolution qui s'annonce. La jeune Française originaire des Alpes compte bien faire son trou en Israël, riche d'une expérience aussi solide qu'atypique dans le monde du fromage. Après avoir créé l'Ecole du fromage en Amérique du Sud, elle s'est établie en Angleterre où elle a obtenu la reconnaissance de ses pairs en rejoignant l'Academy of cheese. Et c'est désormais en Israël qu'elle poursuit sa route. Mais petit retour en arrière…

"Israël n'a pas encore d'éducation fromagère"

C'est à l'occasion d'une première expérience professionnelle au Chili, il y a une dizaine d'années, que naît sa passion pour les produits fromagers. Le travail de Noémie Richard l'oblige à parcourir le pays du nord au sud à la rencontre des producteurs, et elle est vite conquise. "J'ai passé des journées entières à rencontrer des artisans qui m'expliquaient comment ils avaient trouvé la solution pour arriver précisément au produit qu'ils voulaient créer, qui me racontaient leur histoire, leur démarche. Ça m'a donné envie", se souvient-elle.

"Derrière la fabrication d'un fromage, il y a un tout un monde de sciences qui inclut de la biochimie et de la physique, et qui est extrêmement intéressant. Si on change un petit paramètre, le fromage n'aura ni la même texture ni le même arôme. Ce sont des questionnements sans fin. J'ai voulu creuser, comprendre, et ça m'a encouragé à continuer dans cette voie", explique-t-elle.

Courtesy Noémie Richard examine des chèvres dans une ferme

Au premier abord, s'installer en Israël, qui n'est tout de même pas le pays du fromage, ne semble pas évident. Mais Noémie est un pionnier. "J'ai toujours su que je devais faire en Israël ce que j'ai accompli en Amérique du Sud ou en Angleterre. D'un point de vue professionnel, il n'y avait aucun doute, j'avais ici toute ma place. Israël n'a pas encore d'éducation fromagère", souligne Noémie Richard. Car, si les Israéliens ne sont pas de fins fromagers, ils sont de gros consommateurs de produits fromagers (pas moins de 15 kilos par an et par personne), entre cottage, "fromage jaune" et labané.

"Gvinage", le savoir-faire français au services des fromages israéliens

Auréolée de son affiliation à la prestigieuse Guilde internationale des fromagers, elle crée avec son compagnon une structure pour développer la culture fromagère en Israël, faire connaître les artisans fromagers locaux, et à les aider à se développer. Avec "Gvinage" (savoureux mélange de "gvina" – fromage en hébreu – et "fromage"), elle dispense depuis déjà plusieurs mois des ateliers dans tout le pays auprès de consommateurs et de professionnels de la restauration pour faire connaître les producteurs locaux, transmettre sa passion du fromage, expliquer les processus de fabrication, ainsi que la meilleure façon de déguster les produits fromagers. Ces ateliers sont également proposés à des associations ou à des entreprises qui offrent des journées de "team building" à leurs employés.

Institut français Noémie Richard, maître fromager, dispense un atelier sur les fromages israéliens

Ils étaient ainsi nombreux la semaine dernière, à l'Institut français de Haïfa, malgré une pluie battante, à suivre ses explications avec une certaine excitation. On a pu y apprendre que le fromage est originaire de Mésopotamie, que même la Bible en parle, ou encore entendre des anecdotes croustillantes sur l'origine de l'importation des fromages français en Israël.

Mais "Gvinage" propose également des circuits en Galilée à la rencontre des artisans fromagers. Car c'est dans cette région, notamment autour de la ville de Carmiel, que se trouvent la plupart des fromageries qui produisent les meilleurs produits du pays. "Les artisans fromagers israéliens font d'excellents fromages de chèvre un peu affinés. La plupart de ces producteurs ont été formés auprès d'experts français. Et ils ont réussi ces 20 dernières années à faire des choses vraiment intéressantes", observe Noémie Richard.

Bar Gutharts (Courtesy) Noémie Richard, lors d'une dégustation de fromage à l'Institut français de Haïfa

Alors, quel fromage israélien recommande notre maître fromager ? "Le GaliléJoe produit par la ferme Havat Rom est une belle découverte. C'est un fromage à croute lavée qui ressemble au Maroual, rendu populaire avec le film 'Bienvenue chez les Ch'tis'. Il a une texture à la fois ferme et crémeuse, avec une belle note d'intensité", conseille Noémie Richard. Elle recommande également le PriMegadim, un Saint Marcellin à base de lait de brebis fabriqué à la fromagerie Shirat Roim, à Lotem, au sud de Carmiel.

C'est d'ailleurs sous l'impulsion de sa propriétaire, Michal Mor Melamed, que cette fromagerie a aussi produit le "Mayan Harod" qui, en 2018, est entré dans le club très fermé des 16 meilleurs fromages du monde, parmi 4 000 produits en compétition lors des "World cheese awards", le mondial du fromage, propulsant Israël dans une nouvelle dimension. "Ces deux produits d'inspiration française tiennent vraiment la route et auraient toute leur place sur un plateau de fromage en France", souligne Noémie Richard, qui ambitionne de convertir définitivement les papilles israéliennes à l'art français de la fromagerie.