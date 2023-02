"A travers mon film, j'ai voulu casser des clichés, ceux que l’on associe aux familles d'immigrés algériens de banlieue, et ceux associés au milieu militaire"

Un cri du cœur. C'est ainsi que l'on pourrait résumer le deuxième long-métrage de Rachid Hami, qui raconte la mort tragique d’Aïssa, 23 ans, lors d'un rituel d’intégration de la prestigieuse École Militaire Saint-Cyr, puis la quête de vérité et la bataille livrée par son grand frère Ismaël pour faire reconnaître à l'armée ses responsabilités. Un enquête au cours de laquelle ressurgiront les souvenirs avec son cadet, de leur enfance à Alger aux derniers moments ensemble à Taipei.

"Ce film n'est pas né de la douleur, c'est pour cela qu'il a cette couleur particulière".

Ce drame, le réalisateur l'a vécu dans sa chair, puisque son petit frère Jallal est mort noyé dans ces mêmes circonstances en octobre 2012. Il s'en est donc inspiré, mais l'a romancé pour "offrir aux gens un vrai film de cinéma", explique-t-il à Valérie Abecassis du magazine Culture (voir vidéo dans l'article). Avec une exigence en toile de fond : "le respect des faits, et de la vérité émotionnelle".

L'origine du film, pourtant, remonte bien avant la tragédie. "Le film est né en 2010, lors d'un voyage à Taiwan où j'avais rejoint mon frère Jallal sur un coup de tête. Ça a été un moment bizarre dans notre vie où, alors qu'on se trouvait au bout du monde, on s'est redéfini en tant que personnes. Et c'est là qu'on est devenus frères", confie-t-il à Valérie Abecassis, avant d'ajouter : "Je m'étais promis de faire un film sur ce thème, mais quand il est décédé, j'ai mis cette idée de côté. Puis en 2013 j'ai eu envie de reprendre le sujet, et inévitablement j'ai aussi voulu traiter de sa mort. Ce film n'est donc pas né de la douleur, c'est pour cela qu'il a cette couleur particulière".

La couleur particulière de ce long métrage fin et nuancé, c’est d’abord celle de l’hommage. Hommage du réalisateur à ce frère rencontré sur le tard et incarné à l’écran par Shaïn Boumedine, mais aussi à sa mère, "une femme éduquée, moderne et indépendante, qui était très active dans notre éducation, et qui nous a appris à marcher droit dans nos bottes", affirme Rachid Hami, dont le rôle est joué par Karim Leklou.

Mais cette couleur, c’est aussi celle de la mise au point et de la rupture de clichés, une entreprise qui tenait particulièrement à cœur à Rachid Hami : "A travers mon film, j'ai voulu casser des clichés, ceux que l’on associe aux familles d'immigrés algériens de banlieue, et ceux associés au milieu militaire. Comme j'ai connu ces mondes de l'intérieur, je suis capable d’en percevoir les nuances », affirme-t-il. Et lorsque Valérie Abecassis pointe le fait que le film montre une famille d’immigrés intégrée, mais pas assimilée, il déclare : "J'ai un profond rejet de l'assimilation, je ne suis pas là pour être absorbé. La richesse de ma famille et de la vôtre, c'est l'addition de notre culture, de ce qui compose notre bagage. On amène une vision différente, singulière. Aïssa est algérien, refugié, exilé, musulman, et profondément français. Il est prêt à défendre l’idée d'une France républicaine et démocratique au prix de sa vie. C'est ça l'intégration".

LUDOVIC MARIN / POOL / AFP Illustration - Des cadets de l'Ecole militaire de Saint-Cyr lors d'une cérémonie à l'Arc de Triomphe à Paris, le 11 novembre 2022

Rachid Hami souhaitait par ailleurs briser un autre cliché, sur l’islam cette fois. Son levier pour cela, a été la cérémonie funéraire musulmane, une chose rarement vue au cinéma. "Cette scène est importante car toutes les couches sociales, ethniques et religieuses de la population française, sont réunies dans la mosquée". Lors de la prière aux morts, on entend plusieurs fois les mots "Allahou akbar", qui sont devenus un cri de guerre et de peur ces dernières années.

"La scène des funérailles est importante car toutes les couches sociales, ethniques et religieuses de la population française, sont réunies dans la mosquée"

"Mais dans mon film, c'est un cri d'honneur et de dignité », déclare-t-il. "J'avais ce besoin de dire que l'islamisme et le terrorisme, ce n'est pas une question religieuse. Les gens oublient trop souvent que les premières victimes de l'islamisme, ce sont les Musulmans eux-mêmes. En filmant cette scène, j'ai eu le sentiment de rétablir une justice, et de montrer l'islam de 90% des Musulmans, qui est un islam d'acceptation de l'autre et de tolérance".