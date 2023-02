Alicia Keys se produira à nouveau en Arabie saoudite

La chanteuse R&B se produira pour la deuxième fois à Maraya dans le cadre du calendrier des événements d'AlUla

La superstar Alicia Keys se produira le 24 février au Maraya, un lieu d'art et de culture primé et recouvert de miroirs, dans la ville ancienne d'AlUla, en Arabie saoudite. La chanteuse R&B se produira pour la deuxième fois à Maraya dans le cadre du calendrier des événements d'AlUla Moments.

Keys montera sur scène pour un spectacle intime, où elle interprétera quelques-uns de ses plus grands succès, dont Fallin', No One, Girl On Fire et Empire State of Mind, ainsi que des chansons d'autres albums.

La chanteuse, auteur-compositeur, productrice et entrepreneuse, qui a reçu 15 Grammy Awards, animera également une conférence à AlUla le 25 février intitulée "Women to Women". Alicia Keys est un visage familier d'AlUla, puisqu'elle s'est déjà produite dans la salle de concert Maraya en 2022.

Au cours de sa visite, elle a également participé à l'événement "Women to Women", où des Saoudiennes et des participantes de divers horizons ont pris la parole, exprimé des opinions, posé des questions et partagé des connaissances. L'événement a été organisé par Good Intentions, une société de conseil en création basée en Arabie saoudite, dans le but d'amplifier la voix des femmes dans le Royaume.