Les ventes de Louis Vuitton ont explosé depuis la pandémie

L'artiste hip-hop Pharrell Williams a été nommé à la tête de la collection masculine de Louis Vuitton. La star occupera le poste laissé vacant depuis le décès de Virgil Abloh des suites d'un cancer en novembre 2021. "Louis Vuitton est ravi d'accueillir Pharrell comme son nouveau directeur créatif Homme", a tweeté la marque. "Sa première collection pour Louis Vuitton sera révélée en juin prochain lors de la Fashion week homme à Paris."

JOHN WESSELS / AFP Le chanteur Pharell Williams invité du défile Chanel à Dakar au Sénégal

Le chanteur de 49 ans a acquis une renomée mondiale, avec notamment 13 Grammys et deux nominations aux Oscars. Par ailleurs, il est présent au premier rang des défilés de mode depuis de nombreuses années. La marque française avait été heureuse de continuer à profiter du battage médiatique généré par le mandat de trois ans d'Abloh, en utilisant son équipe et des designers invités pour des spectacles récents.

Le mois dernier, elle a organisé l'un des défilés les plus en vogue de la semaine de la mode masculine à Paris avec une performance de la popstar Rosalia et supervisée par un collectif de jeunes créateurs très médiatisés.

Thomas SAMSON / AFP Des mannequins défilant lors du défilé Louis Vuitton à Paris, le 1er octobre 2019.

Williams, qui est devenu célèbre dans les années 1990 au sein du groupe hip-hop The Neptunes, n'était pas souvent mentionné dans les rumeurs autour de la succession, mais cadrerait parfaitement avec les récentes initiatives du label pour attirer un public plus jeune.

Les ventes de Louis Vuitton ont explosé depuis la pandémie, et la société vaut aujourd'hui plus de 20 milliards de dollars, ce qui a contribué à faire du propriétaire de sa société mère LVMH, Bernard Arnault, la personne la plus riche du monde.