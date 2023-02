“The Embassy”, le drôle de quotidien d’un ambassadeur d'Israël aux Emirats

C’est aussi ce miroir de la société israélienne - avec ses incohérences et ses travers - qu’on vient chercher dans une série comme “The Embassy”

Argent, blagues, diplomatie, coup de blues… La nouvelle sitcom israélienne de Yuval Haklai, diffusée sur Reshet 13, nous plonge dans le quotidien (fictif) du premier ambassadeur d'Israël à Abu Dhabi. Itzhak Miman (Itzik Cohen) était le roi de Rishon Lezion. Il a laissé derrière lui son cousin, maire de la ville, et ses copains, pour un prestigieux bureau d’ambassadeur d'Israël à Abu Dhabi et un luxueux appartement assorti. Les Émirats arabes unis après les accords d’Abraham, c’est THE place to be. Pourtant, Itzhak languit souvent ses amis qui regardent le match sans lui. Et se frotte quotidiennement au choc des cultures.

Première expérience déconcertante: il faut choisir le vainqueur du concours national de beauté pour chameaux. Et si possible, résister aux millions de dirhams offerts par un cheikh influent, qui impose son champion à deux bosses. Le risque, en cas de refus : faire capoter le deal inestimable conclu avec le ministre israélien de l’Energie. Du sourire forcé à la grimace du dépit, on aime le jeu d’Itzik Cohen (Fauda) alias Itzhak qui encaisse, toujours diplomate, face aux caprices des puissants et de ses proches, souvent culottés.

Tentation brûlante des pots-de-vin, illusion du bling-bling - le tout parfois tourné sur fond vert, faute de budget illimité - des thèmes qui reviennent dans ‘The Embassy” (Hashagrirout), sitcom de 20 épisodes (pour la saison 1) diffusée sur Reshet 13. Comble! Yuval Haklai a eu l'idée de cette série six mois avant la signature des accords d’Abraham.

Dans ‘The Embassy”, les situations cocasses s’enchaînent. Le frère de l’ambassadeur d'Israël est lui-même un entrepreneur raté prêt à tout pour devenir consul honoraire. Surtout pour la place de parking VIP gratuite qui va avec. Aventure drôlissime et touchante : l’amitié discrète nouée entre l’ambassadeur israélien et un ambassadeur d’un pays ennemi. Fans du même club, ils doivent s’enfermer dans les toilettes pour regarder le match ensemble. La responsable du Mossad ordonne à Itzhak de couper les ponts. C’est un crève-cœur. Sur la terre promise des influenceurs, c’est bien souvent la solitude qui se cache derrière les larges sourires Instagram. Les diplomates ont aussi droit au coup de blues.

Il y a aussi le “nerd” premier de la classe, conseiller de l’ambassadeur - attachant, mais naïf (c’est aussi le showrunner, Yuval Haklai). Tellement bien payé qu’il dépense sans compter sans voir qu’il se fait arnaquer. Le malheureux aimerait bien trouver une jeune femme intelligente qui aille à l’opéra avec lui. Tout sauf une cagole accro au shopping, comme la ministre de la Culture de passage à Dubaï - parodie de Miri Regev - qui profite de son influence au sein du parti - un cousin du Likoud - pour installer sa fille sans expérience à la place du fonctionnaire exemplaire. Certains personnages sont un peu lourdauds et caricaturaux. Mais c’est aussi ce miroir de la société israélienne - avec ses incohérences et ses travers - qu’on vient chercher dans une série comme “The Embassy”.

À l’heure où la fin du jumelage de Barcelone avec Tel-Aviv faisait les gros titres, dans la sitcom israélienne, on parlait d’un jumelage avec la richissime Abu Dhabi. Quand Tel-Aviv est candidate, l’ambassadeur israélien joue de son influence auprès du cheikh pour lui vendre à la place Rishon Lezion. Une ville de la périphérie qui séduit - sans prétention - avec ce qu’elle a. Ses centres commerciaux, son ambiance shawarma-karaoke Omer Adam… Les connaisseurs apprécieront les blagues qui s'enchaînent à cent à l'heure (même avec les sous-titres en hébreu, c’est rapide). Les autres apprécieront les références à l'actualité, parfois tabou (la question LGBT aux Emirats). À défaut de savoir si le quotidien du - vrai - ambassadeur d'Israël à Abu Dhabi est parfois aussi loufoque que celui d’Itzhak Miman.