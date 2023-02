Le rappeur américain 6ix9ine en Israël en mai

Sa collaboration avec Nicki Minaj sur la chanson "Fefe", a dépassé le milliard de vues sur Youtube

Le rappeur américain 6ix9ine donnera un concert le 2 mai prochain en Israël au Live Park de Rishon Lezion, avec des billets à partir de 300 shekels (78 euros).

Le rappeur, également connu sous le nom de "Tekashi" et né Daniel Hernandez, est originaire de Brooklyn et a acquis sa renomée en 2017 avec le single "Gummo", qui lui a valu plus de 800 millions de vues sur YouTube. Sa collaboration avec Nicki Minaj sur la chanson "Fefe", a dépassé le milliard de vues sur Youtube.

Bennett Raglin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP 6ix9ine

Son premier album "Day69", a atteint le top des tubes les plus écoutés, tout comme son album "Dummy Boy".

Ses performances dynamiques, son style unique, agressif et explosif ont conquis un public large et varié. Connu pour sa coiffure extravagante et ses cheveux arc-en-ciel, ses nombreux tatouages et ses querelles avec des célébrités, le rappeur ne laisse personne indifférent. Condamné à deux ans de prison, 6ix9ine a été remis en liberté le 31 juillet 2020. Depuis lors, il a enregistré 6 chansons, Gooba, Trollz en featuring avec Nicki Minaj, Yaya, Punani, Tutu, Zaza et GINE en plus d’un album.

Le spectacle de 6ix9ine sera également marqué par la présence de rappeurs israéliens tels que Peled, Shahar Saul, ou encore Eden Derso.