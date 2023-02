CULTURE La vérité, le Sentier c'est bien fini...

"Le Sentier employait traditionnellement des immigrés. Il était le quartier du prêt-à-porter pour les gens prêts à travailler"

Le Sentier vit son crépuscule : enseignes en redressement judiciaire ou en faillite, plans sociaux... Des marques emblématiques du prêt-à-porter français comme Cop Copine, Camaïeu ou Kookaï tombent les unes après les autres, victimes de l'explosion de la vente en ligne ou de leur incapacité à se renouveler. Culture retrace l'histoire du quartier parisien, haut lieu de la confection en France.

Pour Nadine Vasseur, auteure de 36 rue du Caire, une histoire de la confection, le phénomène n'est pas tout à fait nouveau. "Cela fait bien 20 ans que le Sentier tel qu'on l'a connu avec ses rues grouillantes de monde et les enseignes de gros alignées chez lesquelles les détaillants venaient faire leurs achats n'existe plus", affirme-t-elle.

Dans son ouvrage, tout juste réédité, elle explique notamment que le quartier a toujours été un lieu traditionnel d'emplois pour les immigrés : "C'est le quartier du prêt-à-porter pour les gens prêts à travailler", dit-elle. Un état de fait qui s'explique par le caractère mouvant par définition de la mode. "La confection n'est pas une industrie comme une autre : elle suit les fluctuations de la mode et du désir des clientes. On lance un produit sans certitude qu'il va marcher. Si c'est le cas, il faut être prêt à travailler jour et nuit pour satisfaire la demande, et sinon, on perd son travail puisque les rémunérations se font à la pièce. C'est aussi un métier d'immigrés parce qu'il suffit d'une machine à coudre à domicile pour pouvoir travailler, nul besoin d'avoir un local ni de parler le français", détaille Nadine Vasseur.

Fille d'un fabricant du Sentier, l'auteure raconte que son père, immigré d'Allemagne, était autodidacte. A l'instar des autres professionnels du quartier, immigrés d'Europe de l'Est ou d'Afrique du Nord, il avait appris son métier sur le tas. "Il travaillait très dur, et je me souviens des années où les collections qu'il sortait se vendaient mal en raison d'un hiver trop chaud, ou à l'inverse, d'un été pluvieux. "Pour toutes ces raisons, la plupart des confectionneurs du Sentier n'ont pas souhaité que leurs enfants suivent leurs pas."

On trouvait aussi dans ce quartier bigarré des sièges de journaux, les Halles ou un commerce bien installé de prostituées. Un joyeux mélange, dont Nadine Vasseur conserve de très bons souvenirs. "Les prostituées avaient d'excellents rapports avec les fabricants du Sentier. Je me souviens par exemple qu'elles venaient s'abriter dans les magasins les jours de pluie."

La première grande évolution du Sentier - temple de la confection depuis le début du 20e siècle avec l'arrivée de Juifs d'Europe fuyant les persécutions -est venue avec l'apparition de la machine à coudre Singer, mise au point par un Juif, Isaac Bashevis Singer. Terminée alors la couture à la main, si ce n'était pour les "finisseuses" des ateliers, ces petites mains qui réalisaient la finition des vêtements. Un changement drastique mais qui n'a toutefois pas changé la répartition des métiers : aux Arméniens la vente des tissus, aux Juifs de Salonique les bonneteries et à ceux d'Europe de l'Est - déjà souvent tailleurs dans leur pays d'origine- les ateliers de confection. Plus tard, les boutiques ont été tenues par les Juifs d'Afrique du Nord qui ont su renouveler le Sentier en y apportant une mode plus sportswear et colorée.

C’est aussi sur ce monde qu'a voulu jeter un coup de projecteur Michel Munz dans la saga La vérité si je mens. Invité de Culture, le réalisateur explique qu’il était véritablement fasciné par cet univers sur lequel les Juifs sépharades avaient fini par avoir la haute main. "En tant qu’Ashkénaze, j’ai été élevé dans le judaïsme du malheur, et avec cette communauté j’ai découvert le judaïsme du bonheur : des juifs décomplexés, qui n’étaient pas marqués par le sceau familial du drame", relate-t-il. A l’époque, c’est aussi le rapport décomplexé des Juifs d’Afrique du Nord à la fête et à l’argent qui le marque. "Avec leurs blagues, leur langage et tout le reste, je les voyais comme des joueurs permanents. Mais aussi comme de grands bosseurs."

Lorsqu’on lui dit que les personnages de son film sont trop caricaturaux, Michel Munz assure qu’ils ne sont pourtant que le pâle reflet de certaines personnes qu’il a lui-même côtoyées dans le Sentier. Il dit se réjouir que ses films aient contribué à changer l’image du Sentier considéré auparavant par beaucoup comme "l’antre de la Rolex et de la vulgarité", et qui est ensuite devenu "un nouveau village gaulois", selon lui.

"Etre une marque venue du Sentier n’est pas du tout honteux. Le Sentier est une vraie école de vie et de commerce. Avec mon frère on y a débuté en 1973, dans une boutique qui devait faire 20 mètres carrés rue du Caire. A l’époque, nous étions les deux seuls Pieds noirs du quartier occupé à 70 % par des Ashkénazes et des Arméniens", raconte Patrick Pariente, cofondateur de la marque Naf Naf. "Par la suite, nous avons vu arriver de nombreux Juifs sépharades qui avaient besoin de manger et qui travaillaient parfois jour et nuit. Beaucoup ont connu de grandes réussites, réalisant l’impossible."