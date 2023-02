Un groupe de métal suédois met en lumière un héros français oublié de la Première Guerre mondiale

"Ce gars-là est plus dur que Rambo !"

Au vu des exploits d'Albert Séverin Roche, on a du mal à comprendre que sa mémoire n'ait pas perduré en France. Une injustice en voie d'être réparée grâce au titre "The first soldier" du groupe de métal suédois "Sabaton", consacré à ce héros français de la Première Guerre mondiale.

"Je me souviens de la première fois où j’en ai entendu parler. Je suis tombé sur lui par hasard en cherchant des histoires sur la Première Guerre mondiale et ma première réaction a été "Whaou, ce gars-là est plus dur que Rambo !", témoigne Joakim Brodén, le chanteur de Sabaton, qui vient de sortir un album en mémoire des héros de la Première Guerre mondiale.

Rien pourtant ne laissait présager l'avenir militaire radieux de ce jeune homme de 19 ans originaire de la Drôme, dont le père ne voulait pas qu'il s'engage au front, et qui, mal noté et mal aimé dans l'armée, s'enfuira avant de se retrouver en prison. Mais alors qu'il est finalement envoyé au front comme on punit les mauvais soldats, il y fera preuve d'une audace et d'un courage hors norme, à coup d'opérations aussi risquées que couronnées de succès. Il parviendra ainsi à faire plus de 1000 prisonniers allemands, et deviendra le soldat le plus décoré du pays. En 1918, il sera proclamé Premier soldat de France par le maréchal Foch.

Le clip de la chanson, composé d'images d'animation, rencontre un succès fulgurant avec plus de 1 million de vues en trois semaines, permettant ainsi de mettre en lumière ce soldat français à l'échelle internationale, alors que sa notoriété n'avait depuis longtemps plus dépassé les frontières de sa région.