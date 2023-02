Le premier teaser du biopic sur Golda Meïr dévoilé

La séquence de près de deux minutes montre Helen Mirren dans le rôle de la dirigeante israélienne pendant les événements de la guerre du Kippour

Les premières images du biopic sur Golda Meir, avec Helen Mirren, ont été révélées vendredi par le site d'information. Ce premier teaser a été diffusé avant la première mondiale qui aura lieu au Festival du film de Berlin, lundi. La séquence de près de deux minutes montre Helen Mirren dans le rôle de la dirigeante israélienne pendant les événements de la guerre du Kippour, au début des années 1970, lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire d'État américain de l'époque, Henry Kissinger, interprété par l'acteur Liev Schreiber.

Le film est réalisé par le cinéaste israélien Guy Nattiv, qui a remporté un Oscar en 2019 pour son court-métrage "Skin". Nattiv a déclaré à Deadline que "Golda était la mauvaise personne au mauvais moment au mauvais endroit, à la tête d'un pays au bord de la destruction. Elle est encore aujourd'hui considérée comme un énorme traumatisme pour les Israéliens."

Le réalisateur a dit souhaiter que les spectateurs voient comment Mirren ajoute "une brillante couche d'âme, de sagesse, d'humour et de courage" au personnage de la première et jusqu'à présent unique femme Première ministre d'Israël. Selon Nattiv, les séquences montrées montrent certains des jours les plus difficiles de la vie de Meir.

L'acteur israélien Rami Heuberger, qui incarne le chef militaire Moshe Dayan, et Lior Ashkenazi, qui joue le rôle de l'ancien chef d'état-major de Tsahal David Elazar, sont également à l'affiche du film.

Les premières photos officielles de l'actrice oscarisée dans le rôle du leader israélien ont été publiées en novembre 2021. Helen Mirren avait alors été attaquée sur les réseaux sociaux pour avoir accepté le rôle peu après la publication des photos. Au début du mois, elle s'est exprimée sur la controverse liée au fait que des non-Juifs interprètent des personnages juifs, déclarant qu'elle avait même eu des doutes sur le rôle lors d'une conversation avec Nattiv avant d'accepter finalement le rôle.

Golda Meïr, qui a été une des signataires de la déclaration d'indépendance d'Israël, a été Première ministre de 1969 à 1974. Son passage au pouvoir a été marqué par la guerre de 1973, déclenchée par une attaque surprise de l'Égypte et de la Syrie, qu'Israël n'a pu vaincre qu'après des revers ayant entraîné de lourdes pertes.