Une remake féminin de la série culte "Starsky et Hutch" en préparation

Les deux personnages, Sasha Starsky et Nicole Hutchinson devront tenter de résoudre des crimes dans la ville de Desert City

Un reboot de la série policière culte des années 1970 Starsky & Hutch est sur le point de voir le jour. Mais cette version sera mise au goût du jour puisqu'il s'agira d'une "version féminine". Selon The Hollywood Reporter, un remake est en cours de développement par la Fox et mettra en scène deux héroïnes et amies, Sasha Starsky et Nicole Hutchinson qui tentent de résoudre des crimes dans la ville de Desert City.

Le président de Fox Entertainment, Michael Thorn, a déclaré qu'il attend au moins deux scripts des scénaristes/showrunners Sam Sklaver (Prodigal Son) et Elizabeth Peterson (The Resident) avant de prendre une décision.

Les deux femmes devront notamment percer le mystère qui a conduit à l'emprisonnement de leurs 15 ans plus tôt pour un crime qu'ils n'ont pas commis.

William Blinn a créé la série originale, diffusée de 1975 à 1979 sur ABC, avec David Soul et Paul Michael Glaser dans les rôles titres, Antonio Fargas dans le rôle de Huggy Bear, l'informateur des deux détectives, et une Ford Gran Torino rouge cerise avec une bande blanche sur les côtés et le toit. Ben Stiller, Owen Wilson et Snoop Dogg ont joué dans un long métrage de 2004 qui rendait hommage à la série et lui faisait un clin d'œil ironique.