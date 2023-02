Liam Golan, fils d'Eyal Golan, sort son tout premier single

Liam Golan propose une balade pour son tout premier single

Liam, l'aîné de la famille du célèbre chanteur Eyal Golan, a sorti ce dimanche son tout premier single intitulé en anglais " Your pain will pass". La chanson a été composée par Avi Ohion et Ethan Darmon et produite par Matan Dror.

"Ma première chanson a été mise en ligne ce matin", a déclaré le jeune homme de 19 ans. "Au-delà du fait que c'est ma première chanson, c'est un titre qui compte beaucoup pour moi", a-t-il affirmé. "Après de nombreuses années d'inquiétudes et de peurs sur ce que je voulais faire réellement, mon cœur et mon amour pour la musique ne m'ont tout simplement pas laissé d'autre choix", a poursuivi le jeune chanteur.

La vidéo compte déjà 17 000 vues sur YouTube.

Alin, la petite sœur de Liam, d'ailleurs, a déjà sorti deux singles cette année : "I have no power", qu'elle a interprété pour la première fois au Stade Bloomfield lors du concert d'Eyal, et "All Night", sur lequel elle a travaillé avec le producteur Ofir Malol.