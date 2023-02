"En inaugurant le mémorial, je me suis demandé comment un pays avait pu sombrer à ce point. 'Comment est-ce possible ?', me suis-je répété"

Le camp des Milles : un camp d'internement et de déportation français, ouvert en septembre 1939 dans une usine désaffectée sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence. Un camp en zone libre, sans soldats allemands, où jusqu'en 1942, 10 000 étrangers et résistants de 39 nationalités différentes ont été emprisonnés, avant que le site ne se mette à déporter des Juifs vers Auschwitz, 2 000 au total.

Seul grand camp français encore intact, il est devenu accessible au public en 2012 avec l'inauguration d'un Site-Mémorial sur le site même par Jean-Marc Ayrault. Le magazine Culture reçoit l'ancien Premier ministre pour évoquer cette ouverture qui a marqué une nouvelle étape dans l'entreprise de la France pour assumer son passé collaborationniste.

Jean-Marc Ayrault explique dans Culture que le Camp des Milles incarne une confiance trahie : celle de résistants et d'opposants au fascisme qui s'étaient réfugiés en France, et qui ont finalement été internés "par décision de la République française dans la patrie des droits de l'homme", souligne-t-il. L'histoire de ce camp, dit-il, a ensuite été peu à peu oubliée : dès la fin de la guerre on a rouvert l'usine - une briqueterie - jetant un grand couvercle sur ce qui s'y était passé, et sur la souffrance d'hommes, de femmes et d'enfants.

Au terme de démarches obstinées pour la mémoire, une plaque a d'abord été déposée sur le site afin de rappeler son passé enfoui. Mais ce n'est que par la suite, avec le rachat des lieux auquel a contribué la Fondation pour la mémoire de la Shoah, que le projet d'y ouvrir un mémorial éducatif est né.

Inauguré le 10 septembre 2012, le mémorial du Camp des Milles est dédié à l'éducation. "Il est fondamental d'expliquer aux jeunes comment le pouvoir en place, qui agissait au nom de la France, a collaboré avec l'Allemagne nazie jusqu'à commettre des crimes", dit Jean-Marc Ayrault. "Par cette démarche, le gouvernement que je dirigeais sous François Hollande a poursuivi le devoir de mémoire entrepris par la France, surtout depuis le discours du Vel d'Hiv de Jacques Chirac en 1995 qui a énoncé pour la première fois la responsabilité de l'Etat français dans la déportation des Juifs. Dire cela était extrêmement courageux de sa part."

"C'est avec un grand honneur et beaucoup d'émotion que j'ai inauguré ce mémorial. Ce jour-là, je me suis demandé comment un pays avait pu sombrer à ce point. 'Comment est-ce possible ?', me suis-je répété. Afin que jamais une telle chose ne se reproduise, nous devons faire preuve d'une détermination et d'un engagement sans faille", a affirmé l'ancien Premier ministre.

BORIS HORVAT / AFP Le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault serre la main du président de la Fondation Camp des Milles Alain Chouraqui devant la plaque lors de l'inauguration du mémorial du camp des Milles le 10 septembre 2012 à Aix-en- Provence, sud de la France

A la question de savoir s'il existe un discours sur la mémoire de droite ou de gauche, il répond qu'il n'existe qu'un "discours républicain" sur le sujet. "Un discours portant des valeurs qu'on n'a pas le droit de trahir", dit-il, appelant de nouveau à la vigilance du fait que "la capacité à oublier, enfouir ou déresponsabiliser est considérable", selon lui. Il n'y a qu'à écouter, note-t-il, certains discours dans les médias ou sur la scène politique "pour avoir le sentiment que les leçons de l'histoire ne sont plus tirées ou qu'elles ont été oubliées".

Pour toutes ces raisons, Jean-Marc Ayrault a dit saluer la proposition de l'actuelle Première ministre Elisabeth Borne qui prévoit l'obligation pour les écoliers de visiter au moins un lieu de mémoire de la Shoah durant leur scolarité. "Cette mesure s'inscrit dans un plan global de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations qui doit susciter la mobilisation de toutes les institutions, entreprises, collectivités, associations ainsi que de tous les citoyens français", a martelé Jean-Marc Ayrault.