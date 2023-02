"La série fait découvrir à beaucoup qu'il y avait des Juifs en Israël avant la Shoah" (actrice de "La belle de Jérusalem" sur i24NEWS)

"Je ne pouvais rêver de cadeau plus formidable qu'un rôle avec une telle portée historique"

Invitée de l'émission Conversation sur i24NEWS, Swell Ariel Or, l'actrice principale de la série israélienne La belle de Jérusalem, a expliqué que jouer dans la série était comme "un voyage en profondeur dans l'histoire du pays". Incarner le rôle de Luna l'a amenée à faire des recherches sur l'époque et les mœurs afin de comprendre le ressenti de son personnage et parvenir à l'exprimer à l'écran, détaille-t-elle.

La jeune femme, dont c'est le premier rôle, dit avoir travaillé dur pour entrer dans la peau de Luna, et avoir pu compter sur le soutien de ses partenaires dans la série, à commencer par Michael Aloni qui incarne son père. "Jouer Luna, cette jeune fille séduisante et pleine de vie qui se passionne pour la mode afin d'échapper à la morne réalité qui l'entoure, m'a appris à embrasser ma propre féminité, et la considérer comme un outil puissant dont on ne doit pas avoir honte", relate Swell Ariel Or.

L'actrice a également évoqué l'impact majeur de la série sur le public peu au fait de l'histoire d'Israël ou de Jérusalem. "Je reçois régulièrement des lettres de téléspectateurs qui me disent avoir découvert à travers la série qu'il y avait des Juifs en Israël avant la Shoah", raconte-telle. Un exemple de ce que permet de faire découvrir le contexte historique de cette fiction qui se déroule sur plusieurs décennies, d'abord sous l'Empire ottoman puis le mandat britannique et jusqu'à l'indépendance

"La série montre bien la façon dont l'État d'Israël s'est peu à peu construit, ainsi que la détermination qu'il a fallu pour y parvenir", souligne l'actrice. "Je ne pouvais rêver de cadeau plus formidable qu'un rôle avec une telle portée historique."

La belle de Jérusalem a remporté quatre prix aux Israeli TV Awards dont celui de la meilleure série. La deuxième saison est actuellement diffusée sur Netflix.