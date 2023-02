"Avatar 2" supplante "Titanic" et devient le troisième plus gros succès de l'histoire du cinéma

Il se place juste derrière "Avengers : Endgame" et le premier volet d'"Avatar" qui occupe la première place du classement mondial

Avatar : la voie de l'eau de James Cameron est devenu le troisième plus gros succès de l'histoire au box-office mondial, dépassant Titanic du même réalisateur. Deux mois après sa sortie, le film a en effet engrangé 2,24 milliards de dollars de recettes.

Il se place juste derrière Avengers : Endgame et le premier volet d'Avatar qui occupe la première place du classement mondial. En France, le film bat également des records : avec plus de 13 millions d'entrées, il est le plus gros succès dans le pays depuis Intouchables en 2011.

Se déroulant plus de 13 ans après les événements du premier film sorti en 2009, Avatar : La Voie de l'eau raconte l’histoire de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants). Mais lorsqu'une ancienne menace refait surface, la famille est forcée de se réfugier dans les océans de Pandora où ils devront tout faire pour la combattre et rester en vie.

Avec un budget estimé entre 350 et 460 millions de dollars, le long métrage est l’un des plus chers jamais réalisés. Trois autres volets de la saga devraient suivre.