"Bienvenue dans la jungle" : le groupe Guns N'Roses de retour en Israël

Le groupe a vendu plus de 100 millions d'albums vendus dans le monde, dont 45 millions rien qu'aux États-Unis

Le groupe de hard rock américain Guns N' Roses a annoncé mardi un nouveau concert en Israël qui aura lieu le 5 juin 2023 au Park Hayarkon de Tel-Aviv, dans le cadre de leur tournée mondiale. La production est confiée à Guy Baser et Shay Mor Yosef, le représentant israélien de la société Live Nation.

Après avoir déjà conquis la scène du Park Hayarkon devant 60 000 fans à l'été 2017, le groupe à succès revient en force pour une autre soirée remplie de tubes menée par le chanteur Axel Rose, le guitariste Slash et le bassiste Duff McGann.

Manjunath Kiran (AFP/File)

Guns N' Roses a été formé à Los Angeles dans les années 80 et a connu la gloire avec le premier album "Appetite for Destruction" sorti en 1987, qui a connu un grand succès avec les titres "Paradise City", ou encore "Welcome To The Jungle".

Fort de six albums, dont le dernier est sorti en 2008, le groupe est devenu l'un des plus populaires au monde. L'année dernière, il a également gagné en popularité auprès du jeune public, suite aux hommages du film "Thor: Love and Thunder" aux chansons du groupe.

Le groupe a vendu plus de 100 millions d'albums vendus dans le monde, dont 45 millions rien qu'aux États-Unis.