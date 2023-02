Les Rolling Stones et les Beatles pourraient collaborer sur un prochain album

La nouvelle, encore officieuse, a enflammé les fans

Près de 60 ans après leur première rencontre, les Rolling Stones et les Beatles pourraient se retrouver sur un nouvel album, selon le magazine Variety.

D'après les informations relayées, Paul McCartney, l'un des deux membres des Beatles encore en vie, aurait enregistré des parties de basse pour un prochain projet des Rolling Stones dirigé par Andrew Watt, producteur de l'année aux Grammy 2021. Ringo Starr, l'autre Beatles encore de ce monde, devrait également jouer sur cet album.

STEPHANE DE SAKUTIN (AFP) Paul McCartney en concert à La Défense Arena de Nanterre, le 28 novembre 2018

La nouvelle, encore officieuse, a enflammé les fans car en dépit de la longévité de leurs carrières respectives, les membres des Beatles et des Rolling Stones ont rarement collaboré musicalement. Il faut tout de même noter que le deuxième single des Stones (et leur premier succès) était une reprise de la composition de Lennon-McCartney "I Wanna Be Your Man" en 1963.

Malgré leur âge avancé, il semble que les deux groupes entretiennent une rivalité bon enfant. En 2021, McCartney avait notamment déclaré à propos des Stones : "Un groupe de reprises de blues, c'est un peu ce que sont les Stones. Je pense que notre force a été que nous étions plus diversifiés musicalement” . Quelques semaines plus tard, Mick Jagger, chanteur des Rolling Stones, avait répliqué malicieusement lors du concert du groupe à Los Angeles, que McCartney - qui se trouvait parmi le public - se joindrait à eux "pour une reprise de blues."