Les Backstreet Boys reviennent en Israël pour la troisième fois

Les superstars du célèbre boys band des années 90 Backstreet Boys reviennent en Israël pour la troisième fois le 13 mai au Live Park de Rishon Letzion. Le groupe s'était produit dans la même ville pour la dernière fois en 2018, célébrant son 25e anniversaire devant une foule de 16 000 personnes à guichets fermés. En 2015, le groupe s'était produit pour trois concerts à Raanana, toujours à guichets fermés.

Le groupe de cinq membres, composé d'AJ McLean, Howie D, Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, a vendu plus de 130 millions de disques dans le monde depuis sa formation en 1993 et a gagné un nombre important de prix de l'industrie de la musique et du disque. Il s'agit du boys band le plus vendeur de toute l'histoire de la musique.

Photo by Charles Sykes /Invision/AP

Ils sont surtout connus pour des tubes comme "I Want It That Way", "As Long As You Love Me" ou encore "Everybody (Backstreet's Back)". Le DNA World Tour - nommé d'après le 10e album studio du groupe, a reçu aux Grammy Awards 2019 - aura également lieu en Australie, en Islande et en Afrique du Sud.