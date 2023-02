L'actrice Monica Belluci serait en couple avec Tim Burton

"Je n'oublierai jamais cette soirée"

En Une de Paris Match et Voici, la nouvelle idylle du réalisateur américain Tim Burton et de l'actrice italienne Monica Belluci, qui aurait débuté il y a 4 mois au Lumière Film Festival de Lyon. Dans le magazine Voici, on aperçoit le couple bras dessus, bras dessous, lors d'une balade nocturne. Ils s'étaient déjà rencontrés au Festival de Cannes en 2006 mais auraient attendu 17 ans pour se mettre en couple.

https://twitter.com/i/web/status/1628438105836625920 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"De toute ma vie, je n'ai jamais ressenti autant d'amour qu'ici. Où tout n'est que joie et amour des films. Je n'oublierai jamais cette soirée. Merci du plus profond de mon cœur", a déclaré Tim Burton sur scène.

Emma McIntyre (GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP) Le réalisateur américain Tim Burton

Monica Belluci est l'ex-femme de Vincent Cassel avec qui elle a eu deux filles Deva et Léonie. Après son divorce, Monica s'était mise en couple avec le sculpteur français Nicolas Lefebvre, une relation qui n'avait duré que quelques mois.

En 1996, elle se fait connaître avec le film L'Appartement de Gilles Mimouni, qui lui vaut une nomination aux César du meilleur espoir féminin. Après quelques productions très remarquées — Dobermann, Le Pacte des loups, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, Irréversible — elle connait une carrière hollywoodienne avec la saga Matrix ou le drame historique La Passion du Christ, écrit et réalisé par Mel Gibson.

De son côté Tim Burton a passé 13 ans avec l'actrice Helena Bonham Carter, avec laquelle il a eu deux enfants, Nell et Billy Raymond. Il a été décoré de l'insigne de chevalier et d'officier de l'ordre national des Arts et des Lettres par Frédéric Mitterrand en mars 2010 et fut le président du jury du 63e Festival de Cannes. Le MoMA de New York et la Cinémathèque française à Paris ont consacré une grande exposition à son œuvre plastique et cinématographique, respectivement en 2009 et 2012.