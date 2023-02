"Au cours de ses nombreuses années d'activité, il a formé des générations de musicologues réputés en Israël et dans le monde"(comité du prix Israël)

Le ministère de l'Éducation israélien a annoncé jeudi que le professeur Yehoash Hirschberg a remporté le prix Israël dans le domaine de la musique et de la musicologie 2023. Né à Tel Aviv en 1938, Yehoash Hirschberg est musicologue, violoniste, compositeur, professeur émérite au Département de musicologie de l'Université hébraïque de Jérusalem et est l’auteur d'ouvrages de référence en musicologie. Il a été le premier à étudier le développement de la musique artistique dans la communauté juive en Israël mandataire et après la création de l'État.

"Le professeur Hirschberg s'est imposé au cours d’années de recherche fructueuses comme un musicologue de premier plan sur la scène locale et internationale. Il a fait apprécier à de nombreuses personnes la musique artistique de la période de la Renaissance à nos jours", écrit le comité d’attribution du prix. "Au cours de ses nombreuses années d'activité, il a formé des générations de musicologues réputés en Israël et dans le monde", ajoute le comité.

Noam Revkin Fenton/Flash90 Cérémonie du prix Israël 2022

Le prix Israël, instauré en 1953 par le ministre de l'Éducation de l’époque, Ben-Zion Dinur, est le prix le plus prestigieux décerné dans l'État d'Israël dans divers domaines. Il est attribué à des personnalités israéliennes ou à des organisations ayant marqué l'année d'un point de vue artistique, culturel ou scientifique. Les récompenses seront remises à l'issue du 75e anniversaire de l'Indépendance du pays.