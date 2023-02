"En tant que femme et en tant que non juive, j'ai peur de vivre dans ce pays", dit l'actrice Alina Lévy

"J'ai peur qu'un jour vienne où une loi sera adoptée qui me dira de quitter le pays parce que je ne suis pas juive."

Les effets de la réforme juridique, dont certains projets de loi ont été adoptés en première lecture cette semaine, préoccupent les citoyennes israéliennes qui ne sont que peu représentées dans la coalition gouvernementale actuelle. L'actrice Alina Lévy, invitée sur la chaîne N12, a partagé ses inquiétudes quant à son avenir dans le pays en tant que femme israélienne non juive, se demandant si elle conservera les mêmes droits que les citoyens juifs.

"La Cour suprême a toujours été un lieu de protection des droits de l'homme, ni de droite ni de gauche. A partir du moment où la réforme sera votée, l'opinion politique sera impliquée", indique-t-elle. "En tant que femme, qui malheureusement est déjà minoritaire en Israël, et en tant que non juive, je ressens une réelle peur de vivre dans ce pays. J'ai peur qu'un jour vienne où une loi sera adoptée qui me dira de quitter le pays parce que je ne suis pas juive.", a-t-elle poursuivi.

https://twitter.com/i/web/status/1628457695496871937 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Ce gouvernement fait des déclarations selon lesquelles il n'y a pas de séparation entre la religion et l'État et cela me fait peur. Ma peur n'est plus un discours ou une hypothèse, elle a passé la première lecture, elle est réelle", explique Alina Lévy. "J'élève une famille ici, j'ai une carrière florissante, mais je me demande où j'élèverai mon fils si un jour une loi est votée qui sapera toutes les racines que j’ai construit ici".