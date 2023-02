Steven Spielberg va réaliser une série consacrée à Napoléon

La mini-série en sept épisodes sera adaptée d'un scénario original de Stanley Kubrick

Steven Spielberg prépare une série sur Napoléon pour la chaîne américaine HBO. C'est le réalisateur lui-même qui a fait part de cette information lors d'une conférence de presse à l'occasion du Festival de Berlin.

La mini-série en sept épisodes sera adaptée d'un scénario original de Stanley Kubrick, réalisateur de Orange mécanique et 2001 : l'Odysée de l'espace qui est décédé en 1999 n'a jamais pu concrétiser son projet.

Jean MACDOUGALL / AFP Le réalisateur et producteur américain Steven Spielberg pose avec "l'Ours d'or d'honneur" pour l'ensemble de sa carrière le 21 février 2023 à Berlin

Lors de cette conférence de presse dans la capitale allemande où il s'est vu remettre mardi un Ours d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, Steven Spielberg, réalisateur de E.T, Les dents de la mer ou La Liste de Schindler est également revenu sur le tournage de son dernier long métrage, The Fabelmans, qui sort mercredi dans les salles françaises.

Il a raconté que la réalisation de ce film quasi autobiographique racontant le divorce de ses parents et la naissance de sa vocation de cinéaste n'avait pas été simple pour lui. "Il fallait raconter une histoire avec des moments drôles mais aussi beaucoup de scènes qui ont été traumatisantes. Rien que de recréer ces scènes a été très dur", a dit le réalisateur.

Le film a notamment été couronné par le prix du meilleur réalisateur et du meilleur film dramatique aux derniers Golden Globe Awards. Agé de 76 ans, Steven Spielberg se dit "toujours excité" par le cinéma.