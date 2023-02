Et si le Yiddish renaissait ?... Ce soir dans Culture à 19h15 (FR)

La rédaction a aussi choisi de mettre le focus sur les pionniers du dessin animé en Israël

Dans l'émission Culture de ce 24 février, Valérie Abecassis nous emmènera à la rencontre de musiciens ukrainiens en Israël, aidés par d’autres artistes israéliens. Comment la pratique de leur art s’est-elle accommodée de la guerre? Puis en Israël toujours, la rédaction a choisi de s'intéresser aux pionniers du dessin animé, apparus bien plus tôt qu’on ne le pense. Dès 1931 en effet, alors que Mickey faisait déjà le malin aux Etats-Unis, un petit bonhomme juif yéménite se baladait sur les écrans de Tel Aviv.

Dans la deuxième partie de l'émission, on parlera Yiddish, mais Yiddish 3.0. En effet, le magazine tentera de comprendre comment et pourquoi, quatre générations après la destruction des communautés juives d’Europe, des jeunes Juifs ou non Juifs se réapproprient cette langue. Un mystère réjouissant.

Petit tour ensuite du côté de l’expo photo qu’il faut voir en ce moment à Paris, celle de Zanele Muholi. Cette photographe d’origine sud-africaine, qui réalise des portraits de femmes et des autoportraits, est une militante de la cause gay et noire mondialement reconnue pour son engagement contre le racisme et les discriminations sexuelles.

Enfin, la dernière partie de l'émission sera consacrée à l'exposition au Palais de Tokyo à Paris de l’artiste suisse féministe Myriam Cahn. Il s'agit de la première grande rétrospective consacrée au travail de cette peintre née après la guerre.