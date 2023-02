Figure libre - Le costume de Simone

Dans les dîners du milieu du cinéma, il avait été d’emblée décidé de tailler un costume à Simone. Les raisons sont multiples

"Et le César du meilleur costume est attribué à Gigi Lepage pour... Simone, le voyage du siècle !" La possibilité faisait partie des rumeurs, sa confirmation laisse pantois. Si on résume, le film qui retrace la vie de l’ancienne déportée la plus célèbre de de France dans les camps nazis n’a mérité, aux yeux de l’Académie des Césars, que la récompense pour... ses costumes. C’était, d'ailleurs, la seule catégorie dans laquelle le film avait été nommé. Sans offense pour le magistral travail de la responsable des centaines de costumes qui jalonnent trois époques, c’est très court.

Doit-on parler de la soirée de "l’infamie des Césars" ? Tout à son effort méritoire pour sortir cette cérémonie de l’ornière machiste et routinière dans laquelle elle s'était embourbée avec les années et les impunités, la profession du cinéma - composant le panel des votants pour les films en compétition - vient dans son ensemble de se distinguer par un sublime raté.

Tandis que les caciques du cinéma déversent régulièrement leur lamento sur les salles françaises désertées, alors qu’ils se désolent des succès des blockbuster et autres Marvel, aspirateurs à pop corn et jeune public, ils ne se sont pas aperçus que le magnifique biopic d’Olivier Dahan sur la vie de Simone Veil, a été justement plébiscité par le jeune public grâce à un énorme bouche à oreille propagé par le réseau Tik Tok ! En salle, le film de Dahan a remporté un gros succès, à la grande surprise des critiques qui avaient affûté leurs plumes acerbes bien avant que le film ne sorte.

Dans les dîners du milieu du cinéma, il avait été d’emblée décidé de tailler un costume à Simone. Les raisons sont multiples. En premier lieu, il faut signaler au public non averti l’aversion du cinéma français pour le genre du biopic : trop américain, trop simple, pas assez onirique, poétique, créatif... Chaque fois que la question est posée, le chapelet de réponses puise dans ce registre intellectualisant et hexagonal. L’exception française dans ce qu’elle a de plus urticant : son surplomb.

Conséquence : l’approche du bio-cinéma de Dahan est souvent condamnée d’avance. Peu importe s’il dame souvent le pion à ses détracteurs par ses succès auprès du public (Piaf, Grâce Kelly), ce même public honoré sur la scène des Césars lors de la dernière cérémonie. Ensuite, l’actrice Elsa Zylberstein se distingue en n'appartenant pas à une des nombreuses "familles" du cinéma, où les casting se décident autour des tablées amicales entre acteurs et actrices. Ces groupes constituent l’entresoi de l’entre soi. Elle mène sa carrière entre théâtre et grand écran, au gré de ses coups de cœur ou des propositions de son agent.

A la veille de la sortie du film, elle s’est étendue longuement sur le long travail d’appropriation - réussi - du personnage de Simone Veil. Elle a osé s’approcher d’un des plus imposants monuments français : cette femme revenue des enfers avec une conviction chevillée au corps, transmise par sa mère : les femmes en savent plus que les hommes sur la vie.

Que raconte le film Simone ? C’est l’histoire d’une femme rentrée des camps de la mort, mais à laquelle on refuse la libération de la parole, son récit indicible. Simone Veil a subi le sort des survivants : le déni des vivants. En Israël, les rescapés ont souffert aussi de l’opprobre des nouveaux combattants hébreux. On préférait les résistants aux survivants.

Élie Wiesel a écrit des mots poignants sur ses murs du silence, les prisons permanentes des rescapés de la Shoah. Le film est l’histoire d’une lente et douloureuse libération de la parole d’une femme, qui mettra une vie entière avant d’être en capacité de libérer le cri primal face à des opposants haineux d’extrême-droite lors d’une campagne électorale pour les élections européennes : "Vous ne me faites pas peur, j’ai survécu à des choses bien plus horribles que vous !"

Devenue première présidente du Parlement européen, Simone Veil n’a cessé de croire dans les vertus d’une Europe reconstruite autour des valeurs de la démocratie et de la paix, vigie intransigeante. Elle a dénoncé avec force le silence de la communauté internationale lorsque que les barbelés sont revenus enfermer les femmes et les hommes en Bosnie.

Que dirait Simone Veil aujourd’hui avec la guerre de retour sur le sol européen et son équation inconnue : la guerre en Europe ou l’Europe en guerre ? La méthode d'Olivier Dahan pour filmer la mémoire consciente de Simone Veil rappelle les propos de l’écrivain israélien disparu Aharon Appelfeld sur les fragments de kaléidoscopes qui composent le récit en facettes d’une mémoire. C’est ainsi que le film nous emmène d’un plan à l’autre vers des périodes différentes, de façon éclatée. On suit le puissant torrent intérieur qui anima Simone Veil durant sa vie.

Les Césars 2023 ont préféré distinguer le film de Dominik Moll "La nuit du 12", brillant concentré d’une société contemporaine dans laquelle "les hommes ont un problème avec les femmes", selon le propos du film dont l’action retrace l’enquête policière sur un féminicide non élucidé. Le film de Moll est un manifeste poignant sur les enjeux de notre époque. Il comporte des dialogues aux accents wokistes qui ont plu aux féministes -hommes et femmes - faisant écho au sort de milliers de femmes en France. Il a logiquement emporté les suffrages.

Entre l’histoire et le présent, les Césars ont choisi. Simone, le film sur la rescapée des camps nazis qui a consacré sa vie à voter des crédits pour obliger l’Etat à la dignité, n'a pas intéressé les représentants d'un cinéma qui se veut toujours le défenseur des belles valeurs. Une attitude d'intelligence collective aurait pu déceler à quel point ces deux films sont en réalité en résonance : les deux œuvres parlent de la défense du droit des femmes. Àvec une différence notable : "Simone , le voyage d’une vie", l’histoire de Simone Veil, établit qu’au prix d’une volonté acharnée l’action politique a pu changer le destin de millions de femmes en France. Le public l’a plébiscité, l’Académie l’a ignoré.

Dommage, en ces temps où il est de bon ton de déplorer l’érosion de l’action publique. Les jeunes et le grand public ne s’y sont pas trompés. C’est une belle leçon d’espoir et d’optimisme. Par les temps qui courent, on ne va se montrer bégueule. À quand une cérémonie des Césars organisée autour des votes du public ? Si tel avait été le cas, l’annonce du triomphe aurait été différente: "Et le César du meilleur film, de la meilleure réalisation, de la plus forte émotion, de la performance des comédiens, de la puissance évocatrice, pédagogique et politique revient à… "Simone , le voyage d'une vie" !