Le chanteur britannique Robbie Williams se produira pour la deuxième fois en Israël en juin prochain. Après une première visite en 2015, il participera cette fois au festival "Summer in The City", au parc Hayarkon. Dans une interview accordée au quotidien israélien Israel Hayom, il confie sa joie de revenir dans l’État hébreu, même si cela lui vaut de nombreuses critiques.

"Je reçois des critiques à chaque fois que je me produis en Israël", indique-t-il. "Mais elles ne m'intéressent pas et viennent de personnes qui ne comptent pas pour moi". Israël tient une place spéciale dans le cœur du chanteur. Il avoue que le mot Israël lui fait immédiatement penser à "la terre des ancêtres de ma bien-aimée". En effet, son épouse et mère de ses enfants Ayda Field est juive. Ce serait même pour lui une raison de choisir le judaïsme s’il devait choisir une religion, déclare-t-il.

VALERY HACHE / AFP Robbie Williams et son épouse Ayda Field

L’artiste, qui a fêté son 49e anniversaire il y a deux semaines, assure au journal israélien que venir en Israël est important pour lui. "Ma première performance ici était très importante pour moi. C'est toujours incroyable d'arriver dans un nouvel endroit et de voir que tant de gens viennent vous voir", explique-t-il. "Cette fois, je veux être encore meilleur, je veux impressionner le public israélien."