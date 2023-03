L'actrice de "Friends" Courteney Cox a reçu la 2 750e étoile lors d'une cérémonie organisée lundi

L'actrice de "Friends" Courteney Cox a reçu la 2 750e étoile lors d'une cérémonie organisée lundi dans l'emblématique Walk of Fame à Hollywood en compagnie de son petit ami, sa fille, et ses amies de longue date Jennifer Aniston et Lisa Kudrow.

L'actrice de 58 ans s'est adressée à la foule et a insisté sur le fait que recevoir sa propre étoile était une expérience "surréaliste". "C'est vraiment surréaliste, parce que je suis de Birmingham, en Alabama, et la seule fois où vous voyez votre nom sur un trottoir, c'est si vous l'avez fait vous-même avec un bâton et du ciment humide", a-t-elle affirmé.

"J'aime ces femmes de tout mon cœur et de toute mon âme", a écrit Jennifer Aniston sur son Instagram. "Lisa Kudrow et moi étions sur un petit nuage de pouvoir venir fêter Courteney et ses incroyables accomplissements", a-t-elle ajouté.

Dans son discours, l'actrice a également remercié son partenaire de longue date Johnny McDaid et sa fille de 18 ans Coco Arquette pour leur soutien. Courteney Cox est principalement connue pour son rôle de Monica Geller mais aussi pour son rôle de Gale dans les films "Scream".