Les éditeurs du célèbre guide Michelin, qui récompense chaque année les stars de la gastronomie, ont décidé cette année de révéler le palmarès du guide rouge une semaine avant sa parution. La publication du guide apporte avec elle son habituel lot de joie et de déconvenues. Cette année, plusieurs chefs renommés, voire mondialement connus, se sont vu retirer une étoile. Au total, cinq restaurants ont été rétrogradés, deux trois étoiles et trois deux étoiles.

Le chef Guy Savoy

La rétrogradation la plus surprenante est peut-être celle de Guy Savoy, trois étoiles au Michelin depuis 2002 avec son restaurant parisien éponyme et élu meilleur chef du monde pour la 6e fois consécutive en novembre, qui a été délesté d’une étoile par le guide rouge 2023. Christopher Coutanceau, le cuisinier-pêcheur, moins connu du grand public, mais véritable star chez les amateurs de gastronomie et dans le milieu professionnel, a lui aussi perdu la troisième étoile qui lui avait été attribuée en 2020 pour son restaurant rochelais, juste avant le premier confinement.

Mais le déclassement qui attristera le plus les téléspectateurs français est celui du chef toulousain Michel Sarran qui perd sa deuxième étoile acquise il y a tout juste vingt ans. Michel Sarran est devenu célèbre lors de l’émission Top Chef, dont il a été l’un des jurys pendant plusieurs années, devenant même le chouchou d’une large part du public. Les fans de l’émission n’avaient d’ailleurs pas compris son éviction du show culinaire l’année dernière. "C’est surtout l’ego qui en prend un coup", a-t-il confié mardi sur BFM TV, avouant avoir même versé "quelques larmes".

Le chef Christopher Coutanceau

Gwendal Poullennec, le patron du Michelin, conscient de l’impact que peut avoir la perte d’une étoile et les critiques négatives des guides gastronomiques sur les chefs, a rencontré Christopher Coutanceau lundi et s’est entretenu au téléphone avec Guy Savoy. En effet, personne n’a oublié le sort de Bernard Loiseau, l’un des plus grands chefs cuisiniers de l’époque, qui s’était suicidé en 2003 après être passé de 19 à 17/20 au Gault et Millau et écouté les rumeurs disant que sa troisième étoile allait lui être retirée. Cela n'est jamais arrivé de son vivant. Sa veuve a depuis révélé que le chef souffrait de bipolarité.