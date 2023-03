Antisémitisme : le rappeur Freeze Corleone interdit de concert à Rennes

Figure montante du rap français, Freeze Corleone avait été lâché en 2020 par son label après des clips antisémites

Le rappeur Freeze Corleone qui devait se produire en mars à Rennes a été interdit de spectacle mardi par la ville qui craint "un risque avéré de trouble à l'ordre public" en raison notamment de paroles "jugées antisémites".

Le rappeur devait se produire le 18 mars lors du festival Booming fest au Liberté à Rennes. "La représentation du spectacle donnée par le rappeur Freeze Corleone prévue le 18 mars 2023, est interdite sur le territoire de la Ville de Rennes", indique l'arrêté pris par la maire PS Nathalie Appéré.

L'élue rappelle notamment que le rappeur "a fait l'objet à la demande de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), d'une enquête de la part du Ministère de l'intérieur, pour des paroles jugées antisémites, faisant l'apologie du nazisme et du terrorisme".

"De tels propos sont de nature à très fortement exacerber les tensions déjà vives entre différents groupuscules politiques extrêmes présents à Rennes", ajoute l'élue. Soulignant que "la programmation de ce concert suscite déjà de nombreux débats et réactions au sein de la population locale", la maire de Rennes considère "qu'un risque avéré de trouble à l'ordre public est dans cette période à craindre".

https://twitter.com/i/web/status/1630568994561245184

Contactée par l'AFP, la municipalité indique que la salle avait été réservée il y a plusieurs mois par l'organisateur, mais que la programmation de la soirée du 18 mars n'était alors pas connue. Une fois la programmation révélée, la Ville indique avoir chargé le gestionnaire de la salle de demander à l’organisateur de déprogrammer Freeze Corleone.

"Comme l’organisateur n’a pas modifié sa programmation, après échange avec l’autorité préfectorale, la Ville a pris un arrêté d’interdiction", précise-t-elle. Figure montante du rap français, Freeze Corleone avait été lâché par son label après des clips antisémites, en septembre 2020. Universal Music France avait annoncé cesser "toute collaboration" avec Freeze Corleone, après l'ouverture d'une enquête pour "provocation à la haine raciale" visant plusieurs de ses clips et chansons.

C'est notamment le Centre Simon Wiesenthal qui avait sonné l'alerte, exprimant sa "consternation" face aux vidéos clips du rappeur Freeze Corleone, et exigeant la suppression des morceaux de YouTube en raison du caractère antisémite et choquant de leurs paroles.

Parmi les paroles de Freeze Corleone incriminées on peut entendre: "Trop de Cohen, Juifs dans la finance, Juifs en politique, Juifs complotant, Livres scolaires juifs ... Contre eux se trouve le courage et la bravoure du 3e Reich et son mysticisme héroïque." Dans un autre morceau, le rappeur déclare qu'il "arrive déterminé comme Adolf dans les années 1930".