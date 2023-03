L'Institut du monde arabe inaugure mercredi une exposition au Maroc

Cette inauguration intervient alors que la France et le Maroc vivent une période de tensions diplomatiques

L'Institut du monde arabe (IMA) présente à partir de mercredi à Rabat une sélection de sa collection d'art contemporain sur les avant-gardes arabes, première exposition du genre à l'étranger pour l'institution basée à Paris. "C'est la première fois que les chefs-d'oeuvre de l'IMA sortent de nos murs et sont présentés hors de la France", a déclaré mardi à l'AFP le président de l'IMA Jack Lang.

Cette exposition sur les "Modernités arabes" est organisée en partenariat avec la Fondation nationale des musées du Maroc (FNM). Au total, 116 oeuvres d'artistes originaires de 16 pays arabes -- en majorité des peintures mais aussi des sculptures, des photographies et des œuvres graphiques de 1945 à nos jours -- sont présentées jusqu'au 15 juin au musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. La collection sera ensuite exposée dans d'autres musées, à Tanger et Marrakech.

"Ce projet montre, avec une vision décoloniale, ces artistes qui se sont affirmés, qui se sont émancipés et qui appartiennent à l'histoire de l'art global", a expliqué Natalie Bondil, commissaire de l'exposition et directrice du musée et des expositions à l'IMA. Pour Mehdi Qotbi, artiste peintre et président de la FNM, cette "exposition évènement rend justice aux fabuleux artistes arabes qui travaillent depuis des années".

Cette inauguration intervient alors que la France et le Maroc vivent une période de tensions diplomatiques.