"Frères" : duo inédit de Shlomo Artzi et Idan Amedi

Dans un contexte politique et social tendu en Israël, les deux chanteurs sortent un duo inédit intitulé "Brothers"

La terre continue de trembler, une journée nationale de perturbation est en cours ce mercredi dans le pays à cause du projet de la réforme judiciaire : la société israélienne n'a jamais été aussi divisée. C'est dans ce contexte et ces moments de troubles que les Israéliens ont découvert ce mercredi matin un duo inattendu entre le célèbre chanteur Shlomo Artzi et Idan Amedi, appelé "Achim" (frères).

Le titre évoque l'unité, la cohésion, la proximité et l'espoir de voir des jours meilleurs dans une situation qui devient de plus en plus fragile à mesure que les jours passent. "Avant nous étions probablement frères, peut-être le serons-nous encore, sûrement le serons-nous encore...", chantent les deux hommes.

"La chanson a été écrite dans une période de douleur, d'inquiétude et avec la crainte du fossé qui ne cesse de grandir entre les Israéliens. Son intention est de symboliser l'expérience partagée entre nous. Nous chantons 'Achim' (Frères) ensemble avec une grande foi, mon frère Idan Amedi et moi, et Dodo Tessa, notre talentueux frère qui a produit la chanson et y joue le merveilleux solo de guitare", a déclaré Shlomo Artzi. "Naomi Shemer, qui est mentionnée à plusieurs reprises dans la chanson, a laissé à ce pays de nombreuses chansons formidables avec des paroles fortes : "La liberté commence à la maison, dans la famille. Une famille est un ensemble de libertés. Nous ne marchons pas sur les pieds les uns des autres", a-t-il affirmé.

"Alors ne l'oublions pas et rappelons-nous que nous savons comment survivre ici grâce à la capacité de percevoir nos vies comme uniques et démocratiques dans l'espace hostile du Moyen-Orient. Avec la sortie de la chanson, Idan et moi avons parlé du destin commun de nous tous, et de la volonté de demander aux élus de trouver un moyen de préserver le tissu de vie fédérateur entre les frères qui semblent si différents mais quelque part similaires que nous sommes", a poursuivi le chanteur aux millions d'albums vendus.

Moshe Shai/FLASH90 Le chanteur israélien Idan Amedi se produit à Tel-Aviv.

"Cette chanson arrive les jours où le cœur est plein et sensible et le ventre du pays se retourne d'inquiétudes. Merci à toi, Shlomo, pour m'avoir invité à chanter avec toi et pour m'avoir appris au fil des ans, même sans le savoir, à écrire sur l'amour et le désir, sur la terre et les gens qui vivent ici, des gens avec toutes leurs difficultés et leurs égratignures", a affirmé, de son côté le chanteur Idan Amedi.