Ce prix est décerné par la fondation Dan David, qui depuis plus de 20 ans attribue chaque année neuf récompenses de 300 000 dollars chacune

Le prix Dan David, plus grand prix d'histoire au monde, décerné par la fondation Dan David, vient d'annoncer les noms de ses neuf lauréats. La Fondation, depuis plus de 20 ans, accorde chaque année neuf récompenses de 300 000 dollars à des chercheurs, des praticiens, des historiens publics, des conservateurs de musée et des réalisateurs de documentaires afin de reconnaître leurs réalisations et de soutenir leurs travaux futurs. Les professionnels selectionnés travaillent dans les domaines de l'histoire, l'archéologie, l'histoire de l'art, les humanités numériques et la paléontologie humaine.

L'innovation est au coeur du palmarès de cette édition. Chao Tayiana Maina, du Kenya, a utilisé la technologie pour préserver les objets africains tandis que Adam Clulow, de l'université du Texas, a utilisé la réalité virtuelle et les jeux vidéo pour rendre l'histoire du Cambodge accessible aux jeunes.

Les autres lauréats de 2023 sont Saheed Aderinto de l'Université internationale de Floride, Ana Antic de l'Université de Copenhague, Karma Ben Johanan de l'Université hébraïque de Jérusalem, Elise Burton de l'Université de Toronto, Krista Goff de l'Université de Miami, Stephanie Jones-Rogers de l'Université de Californie Berkeley et Anita Radini de l'University College de Dublin.

La cérémonie de remise aura lieu en mai 2023 à Tel Aviv, où se trouve le siège de la fondation." Nous vivons dans un monde où les sciences humaines, et en particulier l’histoire, sont dévalorisées, même s’il reste clair que ce n’est qu’en approfondissant notre connaissance du passé que nous pouvons mieux comprendre le présent, a déclaré Ariel David, membre du conseil d’administration de la fondation".

Pour Dan David, son fondateur, qui avait fui la dictature communiste en Roumanie en 1960, "L'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen de réaliser une vision". Celui qui s'était engagé dans les mouvements de jeunesse sionistes, organisant des passages par trains et par bateaux pour l'Aliya Bet, l'immigration clandestine des juifs vers ce qui était alors la Palestine déclarait alors : "C'est pourquoi j'ai choisi de créer ce prix, de consacrer une partie de ma fortune à récompenser et à faire avancer le travail de personnalités éminentes qui ont accru notre connaissance du passé, amélioré notre présent et nous ont aidés à forger un avenir meilleur. " L'engagement de Dan David lui vaudra la médaille 'Lochamei Hamedina', décernée à ceux qui ont lutté pour la création de l'État".