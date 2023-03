"Kaddish pour un amour" de Karine Tuil : prière pour le retour de l'être aimé

"La survivance du peuple juif, malgré les persécutions qui n'ont jamais cessé, a quelque chose d'assez fascinant"

Karine Tuil était l'invitée mardi de l'émission Conversations d'Anna Cabana pour son dernier livre, Kaddish pour un amour, recueil de poèmes qui reprend les codes de la fameuse prière juive pour les morts, afin de mieux pleurer et sublimer l'amour défunt. De la poésie, l'autrice en a toujours écrit, c'était même la forme littéraire privilégiée de ses premiers écrits de jeunesse. "J'avais envie de revenir à mon matériau originel, le mot dans toute sa sobriété et sa simplicité", explique-t-elle. Elle considère que la poésie porte en elle une forme de vérité du fait qu'elle exige "une écriture à vif, la recherche du mot juste", et que c'est un genre qui n'est pas codifié.

Pour ce livre, Karine Tuil n'hésite pas à évoquer une expérience d'écriture quasi mystique. Elle considère ainsi ce recueil comme le fruit de l'énigme même de l'écriture : "Je ne l'ai pas pensé. Il m'a été donné en quelque sorte. Il est né d'une impulsion, il m'a été comme inspiré. La façon dont la poésie vient à vous et comment elle rejaillit, est une expérience intime très particulière, proche de la méditation." L'écriture poétique, souligne-t-elle, nécessite de faire "l'expérience du retrait", d'un repli en soi-même, vers son intériorité.

Dans Kaddish pour un amour, Karine Tuil joue sur l'ambiguïté entre la prière à Dieu et celle à l'être aimé, floutant la frontière entre les deux, comme cela est le cas parfois quand on aime et que l'on va jusqu'à déifier l'autre. Par cette écriture équivoque, l'autrice dit aussi avoir voulu "jouer avec les codes de la loi juive pour la subvertir" et permettre différents niveaux d'interprétation : ainsi, tandis que le judaïsme impose aux endeuillés de couvrir les miroirs qui se trouvent chez eux, la narratrice de Karine Tuil recouvre les draps dans lesquels elle et son amant perdu se sont aimés...

A travers ces poèmes, c'est aussi toute la complexité et la violence que génère parfois l'amour que l'écrivaine raconte. "L'amour ce n'est pas que doux et tendre comme on voudrait nous le faire croire. C'est aussi source de douleur", dit-elle. Elle considère d'ailleurs que l'on ne fait jamais vraiment le deuil d'un grand amour dans le sens où il représente "une atteinte à l'intégrité". "Tout le monde rêve de vivre le grand amour mais au fond nous n'en sommes pas tous capables" selon Karine Tuil, qui affirme bien haut et à rebours du féminisme qui pense souvent les relations hommes-femmes en termes de rapport de force, que dans l'amour "on se soumet à l'autre".

Si la forme littéraire de Kaddish pour un amour diffère du reste de la bibliographie de l'écrivaine, sa trame littéraire, elle, reste la même. Il y a ici encore la volonté de fouiller les âmes, de comprendre les êtres dans leur complexité et de rendre compte du jeu clair-obscur dans les relations humaines.

On note toutefois dans ce recueil de poèmes un élément jusqu'ici peu présent dans les livres de l'auteur, et que permet sans doute la forme poétique - et donc quasi mystique - de l'ouvrage : la déclaration d'amour de Karine Tuil au peuple juif. L'auteure confie avoir été elle-même troublée par ces mots qui se sont imposés à elle. "Ce recueil est pour moi comme une réflexion sur l'alliance, celle avec l'être aimé et celle avec son peuple. Cette dernière notion est très présente dans le judaïsme, avec l'idée d'une chaîne de transmission. Je trouve aussi que la survivance du peuple juif, malgré les persécutions au cours des siècles qui n'ont jamais cessé, a quelque chose d'assez fascinant. Il y a quelque chose de très beau dans cette fidélité à la loi, à la parole, dans cet engagement", dit-elle.

Autant de réflexions qui ont aussi été inspirées à Karine Tuil par le lieu qu'elle avait choisi pour écrire son recueil, qui n'était autre qu'un kibboutz dans le désert du Neguev. "J'adore le désert, en particulier celui du Néguev : c'est comme un paysage biblique dans lequel on se sent hors du temps. On y fait l'expérience du dépouillement qui sied à l'écriture poétique."