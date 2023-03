Pris d'une crise liée à sa maladie en plein concert, Lewis Capaldi a pu compter sur son public

"J'ai le syndrome de la Tourette, donc je me suis mis un peu à trembler, mais ce n'est pas un problème du tout"

Le chanteur écossais Lewis Capaldi a pu compter sur le soutien de son public, alors qu'il a été frappé par une crise du syndrome de La Tourette en plein concert cette semaine.

Tandis qu'il interprétait son titre phare Someone you loved à Francfort en Allemagne, le chanteur écossais a été pris d'une crise de tics caractéristique de sa maladie, et a eu le plus grand mal à poursuivre sa chanson. Mais c'était sans compter la réactivité du public qui, comprenant ce qui se passait, a immédiatement pris le relais en terminant le morceau.

"J'ai le syndrome de la Tourette, donc je me suis mis un peu à trembler, mais ce n'est pas un problème du tout. Je vais très bien, ça m'arrive quand je suis fatigué, nerveux ou excité", a expliqué Lewis Capaldi sur les réseaux sociaux après son show.

Ces images du concert ont été visionnées plus de huit millions de fois, et ont suscité beaucoup d'émotion chez les très nombreux fans du chanteur. Le tube Someone you loved avait valu à celui-ci le Brit Award 2020 de la chanson de l'année ainsi que celui du meilleur nouvel artiste.

Lewis Capaldi a révélé en octobre dernier sa maladie, après avoir souvent été accusé de se droguer en raison de ses tics sur scène. Les origines du syndrome de la Tourette, caractérisé par des tics moteurs ou vocaux, demeurent inconnues. Cette maladie touche 1 % des enfants dans le monde et s'estompe le plus souvent à l'âge adulte dans 60 % à 80 % des cas.