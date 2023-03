Une oeuvre de Kandinsky vendue près de 42 millions d'euros aux enchères

L'oeuvre "Murnau Mit Kirche II" a été récemment récupéré par les héritiers de sa propriétaire, une juive allemande tuée par les nazis

Un chef-d'oeuvre de Kandinsky, "Murnau Mit Kirche II", récemment récupéré par les héritiers de sa propriétaire, une juive allemande tuée par les nazis, a été vendu à près de 42 millions d'euros mercredi soir à Londres, un nouveau record aux enchères pour cet artiste selon Sotheby's. "Les premières œuvres de Kandinsky sont rarement mises sur le marché, la majeure partie d'entre elles se trouvant dans les grandes collections des musées du monde entier", a mis en avant la maison de vente. Le tableau a été adjugé à 37,2 millions de livres sterling (41,9 millions d'euros).

JUSTIN TALLIS / AFP L'œuvre d'art intitulée "Murnau mi Kirche II" (Murnau avec église II) de Wassily Kandinsky, à la maison de vente aux enchères Sotheby's, dans le centre de Londres, le 22 février 2023

Cette oeuvre de Vassily Kandinsky, d'environ un mètre sur un mètre, offre une vision colorée du village allemand de Murnau, ses toits pointus et la flèche de son église, étirée tout comme les cimes des Alpes bavaroises. Cette huile sur toile, peinte en 1910, moment charnière de l'oeuvre du peintre russe, a longtemps orné la salle à manger de Johanna Margarete et Siegbert Stern, fondateurs d'une prospère entreprise de textile.

Ce couple au coeur de la vie culturelle berlinoise des années 1920, qui fréquentait Thomas Mann, Franz Kafka ou Albert Einstein, avait constitué une impressionnante collection d'une centaine de tableaux et dessins qui ornaient leur intérieur. Si Siegbert Stern est mort de causes naturelles en 1935, son épouse Johanna Margarette a dû fuir les persécutions et l'Allemagne avant d'être finalement victime de l'extermination des juifs par les nazis à Auschwitz en mai 1944.

Ce n'est qu'il y a près de 10 ans que "Murnau Mit Kjirche II" a été identifié dans un musée d'Eindhoven, aux Pays-Bas, où il se trouvait depuis 1951. Il a été restitué l'année dernière aux héritiers Stern, dont les 13 survivants se partageront le fruit de la vente. "Bien que rien ne puisse défaire les méfaits du passé", ont souligné les héritiers, "la restitution de cette peinture qui signifiait tant pour nos arrière-grands-parents a une signification immense pour nous, car c'est une reconnaissance et elle referme partiellement une blessure qui était restée ouverte à travers les générations".