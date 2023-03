La vente des billets pour l'Eurovision 2023 s’ouvrira la semaine prochaine

Les prix des billets pour la grande finale vont de 80 livres (90 euros) à 380 livres (428 euros)

À 72 jours de la finale du Concours Eurovision de la chanson à Liverpool, les organisateurs ont annoncé jeudi matin que la vente de billets pour les spectacles s’ouvrira mardi prochain. Les billets seront vendus uniquement sur le site www.ticketmaster.co.uk. Les prix des billets pour les spectacles des demi-finales varient de 30 livres (34 euros) à 290 livres (327 euros). Ceux pour la grande finale vont de 80 livres (90 euros) à 380 livres (428 euros).

AP Photo/Jon Super Eurovision à Liverpool, en Angleterre

En fin de semaine dernière, le gouvernement britannique a annoncé qu'il allouerait 3 000 billets pour les spectacles de l'Eurovision aux réfugiés ukrainiens ayant fui vers le Royaume. En outre, le gouvernement britannique a également annoncé un financement de 10 millions de livres destiné à garantir que les événements de l'Eurovision présentent le meilleur de la culture ukrainienne.

Avshalom Sassoni/Flash90 La représentante d'Israël à l'Eurovision, Noa Kirel

Mercredi, la représentante d’Israël à l’Eurovision Noa Kirel, a dévoilé sur son compte Tiktok un aperçu de la chanson "Unicorn" qu'elle interprétera lors du concours. Cet aperçu officiel non prévu fait suite aux fuites qui ont été diffusées plus tôt le même jour sur WhatsApp et Telegram, alors que la chanson ne devait être dévoilée que le 8 mars. On ignore s'il s'agit d'une maquette du titre ou de la version finale, mais selon des sources qui ont entendu l'enregistrement, c'est bien "la chanson que Noa va interpréter, tout au plus des changements mineurs ont été apportés".