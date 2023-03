"Le yiddish ranime certes des souvenirs douloureux, mais aussi une culture gigantesque"

Yiddish 3.0 : quatre générations après l'extermination des Juifs d'Europe, le yiddish fait peau neuve, porté par des jeunes issus de tous horizons, d'Europe de l'est ou pas, Juifs ou pas... Le magazine Culture s'est penché sur ce phénomène.

Ady Walter, scénariste et réalisateur de Shttl, un film en noir et blanc entièrement en yiddish, confirme cet engouement de la jeunesse pour cette langue. "Il y a en Pologne, en Ukraine et dans les pays baltes une véritable appétence pour le yiddish. Beaucoup de jeunes de ces pays apprennent la langue et redécouvrent la culture qui y est liée. Nous avons tourné le film en Ukraine et de nombreux jeunes, passionnés par le yiddish, venaient nous voir sur le tournage", relate ce trentenaire.

Il affirme même que le succès rencontré par son film dans les festivals du monde entier repose en majeure partie sur le fait qu'il soit en yiddish. "En écrivant le scénario, je n'avais pas réalisé à quel point ce serait un élément clé du succès du film. Cette langue ranime certes des souvenirs douloureux mais aussi une culture gigantesque", souligne-t-il.

Pour faire parler ses acteurs - juifs et non-juifs - en yiddish, Ady Walter a recruté un coach spécialisé, le même qui a travaillé sur la mini-série Netflix Unorthodox et qui a appris la langue à Shira Haas. Quant à la poignée de comédiens qui parlaient déjà le yiddish pour avoir grandi dans des milieux juifs orthodoxes, ils en ont découvert d'autres accents. .

"Le yiddish qu'on voulait recréer était en effet celui du peuple, un yiddish que l'on n'entend plus vraiment aujourd'hui car il a disparu avec la Shoah", explique Ady Walter. "Le yiddish que l'on parle aujourd'hui en Argentine, aux Etats-Unis en Israël et ailleurs est celui du monde religieux ultraorthodoxe. Ce n'est plus la langue du cordonnier ou du boucher qui existait avant la Seconde Guerre mondiale. Il a donc fallu faire tout un travail pour retrouver cette langue-là, ce qui était loin d'être évident, même pour des yiddishophones."

Joseph Romano, encore plus jeune qu'Ady Walter, partage également cet intérêt pour le yiddish. Son premier court-métrage intitulé Pourim est en partie en yiddish. Ce juif 100 % sépharade raconte avoir été très tôt attiré par cette langue, aussi bien à travers son intérêt pour la culture religieuse juive ultraorthodoxe - où le yiddish est dominant - que sa passion pour les mouvements politiques juifs radicaux, baignant exclusivement dans la culture yiddish. "Les jeunes qui apprennent aujourd'hui le yiddish ne le font pas dans le but de le parler avec d'autres, mais plutôt par amour et curiosité pour la culture et l'exotisme que cette langue véhicule", constate-t-il.

Tal Chybowsky, directeur de la maison de la culture yiddish à Paris, n'est pas étonné par l'engouement actuel pour le yiddish, et le juge même "naturel". "On parle d'une langue qui avant la Seconde Guerre mondiale comptait 13 millions de locuteurs, soit plus que l'ensemble des langues scandinaves", note-t-il. Il confirme que parmi les jeunes qui fréquentent la maison de la culture yiddish se trouvent aussi bien des juifs à la recherche de leurs racines familiales, que des non-juifs fascinés par cette langue.

Cette réappropriation du yiddish par la jeune génération est marquée par la joie, la vie et de la couleur. Il n'y a qu'à écouter la reprise pop d'une chanson traditionnelle yiddish de 1932 Bei Mir Bistu Shein, concoctée par deux actrices israéliennes, pour s'en convaincre. Ou bien encore les parodies de chansons en yiddish de la New Yorkaise Lea Kalisch, 28 ans, savant mélange de l'American Jewish Princess et de rabbanite "cool" qui fait du hip hop en schtreimel. Impossible non plus de passer à côté de ces deux trentenaires canadiens qui ont lancé une chaîne YouTube hilarante en 2014 intitulée "Yidlife Crisis", dans laquelle ils chroniquent leur vie en yiddish.

Une résurgence résolument moderne du la langue des Juifs ashkénazes qui n'étonne absolument pas Joseph Marciano et Ady Walter. "La langue yiddish en elle-même se prête à la parodie car elle regorge d'expressions hilarantes mais aussi de joie, contrairement à ce qu'on croit souvent", dit le premier. Pour le second, "le rejaillissement de cette langue dans la culture pop et urbaine a quelque chose de normal", pour la bonne raison que si le yiddish est exclusivement parlé par les communautés ultraorthodoxes, à travers elles la langue circule dans des villes très cosmopolites comme New York ou Buenos Aires.

