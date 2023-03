Art Dubai 2023 accueille plus de 400 artistes internationaux

Certains artistes mettent en lumière les préoccupations sociales dans le monde, comme les questions environnementales ou les changements politiques

Quelque 400 artistes de plus de 40 pays ont l'occasion de partager leurs créations aux Émirats arabes unis cette semaine à l'occasion d'Art Dubai 2023. Cette foire internationale présente une grande variété d'œuvres d'art, provenant aussi bien d'artistes prometteurs que renommés. Les créateurs qui participent à l'événement de cette année soulignent le lien entre la technologie et l'art dans leurs œuvres.

AP Photo/Ebrahim Noroozi Visiteurs à la foire internationale Art Dubai, aux Émirats arabes unis

Pour de nombreux artistes, cet événement est l'occasion de mettre en lumière les préoccupations sociales dans le monde, notamment les questions environnementales. "J'explore un nouveau projet appelé "Glacier Dreams", qui utilise 85 millions d'images de glaciers d'Islande, du Groenland et de l'Antarctique", a déclaré l'artiste turc Refik Anadol à i24NEWS. "Je vais laisser [l'intelligence artificielle] réimaginer et rêver les glaciers", a-t-il poursuivi. "On espère que ce projet attirera l'attention sur le changement climatique. Nous voyons ces glaciers fondre et disparaître. Ce projet a donc deux aspects : l'innovation, les découvertes, l'art de pointe, mais aussi la sensibilisation."

D'autres mettent davantage l'accent sur les questions politiques, comme l'artiste iranien Siamak Filizadeh, qui utilise son talent pour aborder les derniers troubles auxquels sa nation est confrontée. "En regardant [mon art], nous voulons que d'autres personnes inspectent, regardent, ressentent et soient en contact avec les événements qui se produisent et avec ce que nous vivons dans mon pays", a-t-il déclaré à i24NEWS.

Le public peut assister à la foire d'art jusqu'au 5 mars et voir toutes les expositions tout en découvrant la communauté artistique internationale dans le centre culturel de Dubaï.