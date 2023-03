Israël : le tesson portant le nom du roi perse Darius le Grand est un faux

Une spécialiste des inscriptions araméennes anciennes a admis avoir montré la manière dont les tessons étaient gravés puis l'avoir laissé sur le site

L'Autorité des Antiquités d'Israël (AAI) a publié un communiqué ce vendredi, pour informer le public que le tesson portant l'inscription du nom de Darius le Grand n'est pas authentique. Une spécialiste des inscriptions araméennes anciennes a contacté l'Autorité des Antiquités d'Israël pour leur faire part de l’erreur. Elle a en effet admis avoir montré à un groupe d'étudiants la manière dont les tessons étaient gravés dans l'Antiquité, puis avoir laissé le tesson montré en exemple sur le site, ce qui a conduit à l’erreur. Elle a déclaré que cela avait été fait involontairement et sans mauvaise intention.

"L'AAI assume l'entière responsabilité de cet événement malheureux", explique le professeur Gideon Avni, responsable scientifique de l’AAI. "Le tesson a été examiné par le Dr Haggai Misgav, un éminent chercheur sur l'écriture araméenne ancienne, et Saar Ganor, un archéologue qui étudie le site de Tell Lachish et sa région. Ils ont établi que le tesson ne porte pas d'inscription ancienne", révèle-t-il.

Yoli Schwartz, Israel Antiquities Authority La fausse Inscription du nom de Darius le Grand

"En tant qu'institution recherchant la vérité scientifique, nous nous sommes engagés à corriger l'erreur commise et à la faire connaître au public. D'un point de vue éthique et scientifique, nous considérons qu'il s'agit d'un événement très grave. Le fait d'avoir laissé le tesson avec une inscription récente sur le site est une négligence qui a conduit à l'erreur", poursuit-il. "Ce genre de cas est très rare dans la recherche archéologique", tient-il cependant à préciser.

"Cet événement illustre les dangers de l'ajout d'écritures modernes sur des artefacts anciens, un phénomène qui inquiète toute la communauté scientifique depuis de nombreuses années. En plus de l'examen paléographique du tesson par un épigraphiste expérimenté, le tesson a été examiné dans différents laboratoires et s'est avéré ancien mais pas l’écriture. Cela prouve une fois de plus que seules les découvertes faites lors de fouilles archéologiques contrôlées doivent être considérées comme authentiques à 100 %", conclut-il dans le communiqué de l’AAI.

Après ce malheureux événement, l’AAI a décidé de revoir les procédures et les politiques en vigueur pour toutes les équipes de recherche étrangères travaillant dans le pays.