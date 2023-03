Culture: La Cage aux folles fête ses 50 ans

Dans ce magazine, également un reportage à l'Opéra d'Israël qui ouvre ses entrepôts de costumes au grand public

Aujourd’hui, dans le magazine Culture, on s'intéresse aux tags et aux graffitis... Mais pas n’importe comment, ni n’importe lesquels. On vous montre ceux de Zloty alias Gérard Zlotykamien, 82 ans et toujours actif. Zloty a commencé à taguer quand Banksy, JR ou Space Invader n'étaient pas encore nés.

Dans ce numéro, également, un reportage à l'Opéra d'Israël qui ouvre ses entrepôts de costumes au grand public et organise une vente exceptionnelle des plus belles pièces. Se déguiser en "Rigoletto", Traviata, ou Nabucco, c'est chic !

On parle de costumes ? Si il y a une pièce de théâtre qui a mis en avant les costumes les plus fous, c’est bien celle-là... La cage aux folles. Dans la 2e partie de Culture, on célèbre ses 50 ans. Une pièce inimaginable, écrite par Jean Poiret, mise en scène par Pierre Mondy en février 1973 puis jouée plus de 2 000 fois, adaptée au cinéma en 1978. Et pour en parler, Culture on reçoit le grand metteur en scène Bernard Murat.

Vendredi soir à 20h05 (il) et samedi soir à 22h05 (il)