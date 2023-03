Tom Sizemore, acteur phare de "Il faut sauver le soldat Ryan" est décédé

Il luttait depuis ses 15 ans contre l'addiction à la drogue

L’acteur américain Tom Sizemore, connu pour son rôle dans le célèbre Spielberg "Il faut sauver le soldat Ryan" en 1998, est décédé à l'âge de 61 ans. "C’est avec beaucoup de tristesse et de chagrin que je dois annoncer que l’acteur Thomas Edward Sizemore s’est éteint paisiblement dans son sommeil à l’hôpital St Joseph de Burbank", en Californie.

Il avait été victime d’un anévrisme cérébral en février et depuis quelques jours, des médecins avaient conclu que plus rien ne pouvait être fait pour lui, selon son manager Charles Lago.

MYCHELE DANIAU / AFP Les acteurs américains Tom Sizemore, Tom Hanks, le réalisateur américain Steven Spielberg et l'acteur Edward Burns posent pour la présentation du dernier film de Spielberg "Saving private Ryan" lors du 24 Festival du cinéma américain de Deauville

L'une de ses premières apparitions cinématographiques a eu lieu en 1989 dans "Oliver Stone's Born on the Fourth of July", puis il a été nominé pour le Saturn Award du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans "Heart and Souls" en 1993.

En janvier 2022, Sizemore avait rejoint le casting de "The Legend of Jack and Diane", un long métrage décrit comme un thriller de vengeance réalisé et écrit par Bruce Bellocchi. La même année, il était la vedette de la série comique "Barbee Rehab", aux côtés de Bai Ling et Janice Dickinson.

Sizemore, qui a lutté contre la toxicomanie dès l'âge de 15 ans, a été reconnu coupable en 2003 de violence domestique contre sa petite amie.