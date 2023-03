Chris Rock règle ses comptes avec Will Smith en direct sur Netflix

"J'avais toujours soutenu Will Smith. Mais maintenant, je regarde son film 'Emancipation' juste pour voir comment il se fait fouetter"

Un an après que Will Smith a giflé Chris Rock sur scène lors de la 94e cérémonie des Oscars, ce dernier a riposté samedi en direct dans un numéro de stand-up diffusé sur Netflix. Sur scène, il a accusé Will Smith d'"indignation sélective", et affirmé qu'il s'en était pris à un homme plus petit "parce que sa femme l’avait trompé".

"Les gens me demandent ‘Ça fait mal ?’. Ça fait encore mal", a-t-il dit en parlant de la gifle reçue. "Will Smith est nettement plus grand que moi. Il a joué le rôle de Mohamed Ali dans un film. Vous pensez que j'ai auditionné pour ça ?", a-t-il poursuivi.

AP Photo/Chris Pizzello Will Smith gifle Chris Rock sur la scène des Oscars 2022

Chris Rock a assuré qu’avant cet incident, il avait toujours apprécié Will Smith, comme rappeur et comme acteur. "Il avait fait de grands films. J'ai soutenu Will Smith toute ma vie. Maintenant, je regarde son film Emancipation juste pour voir comment il se fait fouetter", faisant référence au nouveau film dans lequel Will Smith se fait battre par un maître d'esclaves.

Will Smith avait frappé Chris Rock après que ce dernier s’était moqué de la coupe de cheveux de sa femme, Jada Pinkett Smith, qui souffre d'alopécie. Will Smith s'est ensuite excusé mais a été banni des Oscars pendant dix ans.